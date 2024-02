Salon PROMOTE : la diaspora camerounaise de France à Yaoundé

Alors que ses portes ont été ouvertes au public depuis le 17 février dernier, le Salon international de l’entreprise et de la PME et du Partenariat (PROMOTE) a été lancée officiellement par le ministre du Commerce, Luc Magloire Mbarga Atangana, ce 19 février 2024 au Palais des Congrès de Yaoundé.



C’était en présence de plusieurs membres du gouvernement, des représentants du corps diplomatique accrédités à Yaoundé et d’une bonne brochette d'invités.



Pendant une semaine, le plus grand salon de business en Afrique centrale va ainsi accueillir des milliers de visiteurs, jusqu’au 25 février prochain. Cette manifestation foraine de dimension internationale offre la possibilité aux exposants de nouer et de développer des partenariats, et de booster les ventes. Et c’est dans un espace fermé, climatisé qu’est logé le stand dédié à l'ambassade du Cameroun en France. Ses voisins de pavillon sont entre autres, le Canada, l’Algérie et la Tunisie, des pays au potentiel d'attractivité avéré.



Emmenée par l'ambassade du Cameroun en France, une quarantaine d'entreprises de production, de services ou d'intelligence, tenues par des Camerounais installés en France, montrent leur savoir et leur savoir-faire.



Les secteurs présentés vont du développement durable au développement cinématographique, en passant par la production de vin, la transformation des produits agricoles, l’architecte d'intérieur, les cosmétiques, et même la sécurité routière.



La présence de la diaspora camerounaise à PROMOTE est ainsi le fruit de la diplomatie de proximité et d'actions concertées, dans le rassemblement et l'apaisement, prônée par l’actuel ambassadeur du Cameroun en France, André-Magnus Ekoumou. Placés stratégiquement dans le grand hall, dans l'aile gauche et au fond du pavillon, les entrepreneurs camerounais et aussi certains amis du Cameroun de France, occupent plus de 100 m² au total.



L’espace est coordonné par trois diplomates, en service à la mission diplomatique du Cameroun en France. Il s'agit de : Guy Elessa, premier conseiller ; Mme Anne-Fleurette Zongo, premier vice-consul et Sylvestre Onana, deuxième conseiller, par ailleurs chef de centre de la communication du Cameroun en France.



La mission d'affaires de la diaspora camerounaise de France à PROMOTE, bénéficie aussi de l'encadrement institutionnel et structurel du REP-COD (Réseau des parlementaires pour la diaspora, la coopération décentralisée et transfrontalière), que préside l'honorable Louis Henri Ngantcha, son président.



La communauté des affaires de la grande famille camerounaise de France, va se déployer dans plusieurs secteurs d'activités économiques, industriels et des services, qui vont démontrer à la face du monde, son volontarisme, son potentiel d'innovation et de créativité.



Cet après-midi de mardi 20 février 2024, à partir de 14 heures précises, dans le stand du REP-COD, les membres de la diaspora camerounaise de France, pourront suivre une série de communications axée sur la thématique : « la diaspora camerounaise au contact des ports et de la douane camerounais ». Et le 21 février 2024, André-Magnus Ekoumou, l’ambassadeur du Cameroun en France, passera toute la journée avec les exposants, et pourra à cette occasion échanger avec les nombreux visiteurs de passage.