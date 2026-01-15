Santé : Le Tchad aux portes de l'éradication historique du Ver de Guinée

Le Tchad s'apprête à tourner l'une des pages les plus sombres de son histoire sanitaire. Lors de la revue nationale du Programme de lutte contre le Ver de Guinée (Dracunculose), les autorités sanitaires et leurs partenaires, dont l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), ont célébré des avancées qui placent le pays sur la dernière ligne droite avant la certification d'éradication.









Une chute vertigineuse du nombre de cas



Les statistiques présentées lors de ces deux jours de travaux témoignent de l'efficacité des interventions de terrain :



Un recul massif : De 3,5 millions de cas enregistrés dans les années 1980, le Tchad est passé à seulement 10 cas humains en 2025 .

Une dynamique récente victorieuse : Entre 2024 et 2025, les efforts ont permis de réduire les cas humains de 50 % et les infections animales de 47 %.



Cette victoire contre le « Dragonneau » est le fruit d'une persévérance exemplaire, dans un contexte géographique et climatique pourtant complexe.









L’OMS : Un partenaire stratégique au cœur de l'action



L’appui de l’OMS a été déterminant pour transformer les stratégies en résultats concrets. L'organisation a notamment assuré :



Le renforcement des capacités : Formation continue des agents de terrain pour une détection précoce. L'approche « One Health » : Une coordination innovante pour traiter simultanément les infections chez l'homme et chez les animaux (notamment les chiens), réservoirs potentiels du parasite. La logistique de pointe : Fourniture de matériels de prise en charge et soutien financier pour maintenir une surveillance active.







Le défi de la dernière étape



Malgré l'euphorie, le message des experts est clair : « Chaque cas compte ». La phase d'éradication est souvent la plus difficile, car elle exige une vigilance totale pour éviter toute résurgence à partir d'un foyer isolé.







L'accent pour l'année 2026 sera mis sur l'accès à l'eau potable dans les zones endémiques et sur la sensibilisation communautaire pour briser définitivement la chaîne de transmission.

