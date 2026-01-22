Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
TCHAD

Santé Publique : Le Dr Abdelmadjid Abderahim impose un rythme hebdomadaire pour la Couverture Santé Universelle


Alwihda Info | Par - 23 Janvier 2026


Dans le cadre de la modernisation du système de santé prônée par le Chef de l’État, le Ministre de la Santé Publique et de la Prévention a réuni, ce vendredi 23 janvier 2026, les piliers de la protection sociale : la CNAS, la CSU et la CAMA. L'objectif est clair : passer à la vitesse supérieure pour une mise en œuvre effective des soins pour tous.


La réforme du système de santé tchadien entre dans une phase de suivi intensif. Le Ministre Dr Abdelmadjid Abderahim a reçu les équipes dirigeantes de la Caisse Nationale d'Assurance Maladie (CNAS), de la Couverture Santé Universelle (CSU) et de la Cellule d'Appui à la Modernisation de l'Administration (CAMA) pour harmoniser les efforts et lever les goulots d'étranglement.


 

Le "Rendez-vous du Vendredi" : Un nouveau mécanisme de pilotage

 

Pour garantir que la vision du Président de la République, Mahamat Idriss Deby Itno, se traduise en actes concrets, le ministre a instauré une réunion d’évaluation hebdomadaire, chaque vendredi à 8h00. Ce mécanisme vise à :

  • Évaluer en temps réel l'avancement des dossiers.

  • Booster les activités de terrain liées à la Couverture Santé Universelle.

  • Assurer la fluidité des échanges entre les différentes structures impliquées.





Cohésion et respect des normes sociales


Le Dr Abdelmadjid Abderahim a insisté sur trois valeurs cardinales pour les cadres du ministère : la cohésion, la collégialité et le dynamisme. Le ministre a rappelé que l'objectif ultime reste la satisfaction des besoins des populations, en veillant scrupuleusement au respect des normes de soins pour chaque couche sociale, particulièrement les plus vulnérables.




Modernisation et abnégation : Les clés de la réussite


Les responsables de la CNAS, de la CSU et de la CAMA ont présenté l'état d'avancement du processus, reconnaissant que la multiplication des concertations techniques permettra de renforcer l'efficacité du travail.


De son côté, le Ministre a informé les délégations des projets d'innovation technologique en cours, soulignant que la modernisation du système ne pourra réussir sans une abnégation totale des cadres administratifs et médicaux.

Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
