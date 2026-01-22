Santé Publique : Le Dr Abdelmadjid Abderahim impose un rythme hebdomadaire pour la Couverture Santé Universelle

La réforme du système de santé tchadien entre dans une phase de suivi intensif. Le Ministre Dr Abdelmadjid Abderahim a reçu les équipes dirigeantes de la Caisse Nationale d'Assurance Maladie (CNAS), de la Couverture Santé Universelle (CSU) et de la Cellule d'Appui à la Modernisation de l'Administration (CAMA) pour harmoniser les efforts et lever les goulots d'étranglement.









Le "Rendez-vous du Vendredi" : Un nouveau mécanisme de pilotage

Pour garantir que la vision du Président de la République, Mahamat Idriss Deby Itno, se traduise en actes concrets, le ministre a instauré une réunion d’évaluation hebdomadaire, chaque vendredi à 8h00. Ce mécanisme vise à :



Évaluer en temps réel l'avancement des dossiers.

Booster les activités de terrain liées à la Couverture Santé Universelle.

Assurer la fluidité des échanges entre les différentes structures impliquées.









Cohésion et respect des normes sociales



Le Dr Abdelmadjid Abderahim a insisté sur trois valeurs cardinales pour les cadres du ministère : la cohésion, la collégialité et le dynamisme. Le ministre a rappelé que l'objectif ultime reste la satisfaction des besoins des populations, en veillant scrupuleusement au respect des normes de soins pour chaque couche sociale, particulièrement les plus vulnérables.









Modernisation et abnégation : Les clés de la réussite



Les responsables de la CNAS, de la CSU et de la CAMA ont présenté l'état d'avancement du processus, reconnaissant que la multiplication des concertations techniques permettra de renforcer l'efficacité du travail.





De son côté, le Ministre a informé les délégations des projets d'innovation technologique en cours, soulignant que la modernisation du système ne pourra réussir sans une abnégation totale des cadres administratifs et médicaux.

