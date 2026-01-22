Alwihda Info
INTERNATIONAL

Sécurité : Washington et Abuja lancent un Groupe de Travail conjoint pour éradiquer le terrorisme


Alwihda Info | Par - 23 Janvier 2026


Ce vendredi 23 janvier 2026, une délégation de haut niveau menée par le Lieutenant-Général John Brennan (AFRICOM) a officialisé à Abuja la création du premier Groupe de Travail États-Unis-Nigeria. Ce nouveau cadre vise à transformer la coopération militaire en actions concrètes sur le terrain.


Sécurité : Washington et Abuja lancent un Groupe de Travail conjoint pour éradiquer le terrorisme


 

Le partenariat sécuritaire entre les États-Unis et le Nigeria franchit un palier opérationnel sans précédent. Co-présidée par le Conseiller à la sécurité nationale nigérian, Nuhu Ribadu, et la sous-secrétaire d’État américaine, Allison Hooker, la session plénière de ce jour marque la naissance d'une structure de coordination permanente destinée à stabiliser le pays le plus peuplé d'Afrique.




Un cadre de "responsabilisation" et d'action


Le Lieutenant-Général John Brennan, commandant adjoint de l’US Africa Command (AFRICOM), a souligné que ce groupe n'est pas qu'un espace de discussion, mais un outil de redevabilité. Les objectifs sont clairement définis :

  • Neutralisation des groupes extrémistes : Une offensive coordonnée contre Boko Haram, l’ISWAP et les factions radicales du Nord-Ouest.

  • Protection des minorités : Un accent particulier mis sur la sécurisation des communautés vulnérables, notamment les communautés chrétiennes du Nord et du "Middle Belt", cibles récurrentes de violences.

  • Transparence et Justice : Le cadre prévoit des enquêtes approfondies et des poursuites judiciaires contre les auteurs d'enlèvements et de massacres.




Le contexte : De la sanction à la coopération renforcée


Ce rapprochement intervient dans un contexte diplomatique complexe. En 2025, les États-Unis avaient redésigné le Nigeria comme "Pays particulièrement préoccupant" (CPC) en raison des persécutions religieuses.


Plutôt que de conduire à une rupture, cette désignation a servi de levier pour instaurer ce groupe de travail, couplant les exigences américaines en matière de droits de l'homme à un soutien militaire accru (livraisons d'équipements de pointe et partage de renseignements en temps réel).





Des frappes chirurgicales aux poursuites judiciaires


La nouvelle stratégie s'articule autour de deux axes :

  1. Le volet militaire : Intensification des frappes coordonnées et du partage d'intelligence pour débusquer les cellules terroristes dans leurs sanctuaires.

  2. Le volet État de droit : Réduire les déplacements forcés et les tueries par une présence territoriale plus stable et une réponse judiciaire systématique.



 

Un espoir pour le Nord et le Middle Belt



Pour les populations civiles, l'annonce de ce groupe de travail suscite un espoir prudent. La mesure du succès de cette initiative sera sa capacité à réduire, de manière quantifiable, le nombre d'enlèvements massifs et à restaurer la sécurité dans les zones rurales délaissées.

Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


