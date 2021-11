Sécurité alimentaire au Tchad : "c'est la préoccupation première du gouvernement" (ministre Finances)

"Le gouvernement dans son ensemble a porté cette question à tous les niveaux internationaux. D'abord on a pris des mesures localement. Nous avons acquis des stocks en mars/avril dernier pour 6 milliards Fcfa. Il y a un mois de cela, nous avons encore mobilisé 6 milliards. Il y a d'autres instructions du chef de l'État", a indiqué Tahir Hamid Nguilin.



"Le gouvernement est très mobilisé sur cette question pour que nous ne connaissons pas les vieux souvenirs des famines que nos pays ont connu au Sahel", a poursuivi le ministre.



S’agissant du manque de pâturage, le ministre s’est dit conscient de la situation et a suggéré la nécessité de faire appel à des experts.



"Il faudrait vraiment agir dans l'urgence car sur le terrain, c'est sérieux. On ne doit pas attendre jusqu'à juin avant de venir au secours de nos populations", a prévenu Djimet Clement Bagaou.



Le 26 septembre, le président du Conseil militaire de transition (CMT), Mahamat Idriss Deby, a lancé un appel solennel à la Communauté internationale pour une mobilisation accrue en faveur de l’Afrique en général, et des pays du Sahel confrontés à des multiples défis qui exacerbent les souffrances des populations. Il s'est exprimé dans une déclaration prononcée à l'occasion du sommet mondial sur les systèmes alimentaires.



Le Tchad a élaboré une feuille de route pour concrétiser son adhésion et son engagement qui vise d’ici 2030 à libérer le Tchad de la faim et de la malnutrition à travers des investissements dans les pistes d’actions retenues, entre autres : renforcer la résilience des ménages et des communautés les plus vulnérables face aux crises et aux catastrophes ; promouvoir des régimes alimentaires nutritifs et sains pour tous ; et promouvoir l’autonomisation des jeunes et des femmes dans les systèmes alimentaires.