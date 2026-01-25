Sécurité dans le Mandoul : La CORSAG frappe un grand coup contre la détention illégale d'armes

Mise en place par l’Arrêté N°048/PR/PM/MATD/PMDL/SG/2026, la CORSAG n'a pas tardé à porter ses fruits dans la province du Mandoul. Grâce à un maillage efficace des services de renseignements, la commission a investi les zones urbaines et rurales pour traquer les armes détenues hors du cadre légal.











Un bilan matériel significatif



La présentation effectuée ce 24 janvier fait état d'une saisie diversifiée, illustrant l'ampleur du défi sécuritaire dans la région :



Armes conventionnelles : 40 armes de guerre de différents types ont été récupérées.

Armes artisanales : 30 armes de fabrication locale ont été retirées des mains de civils.

Munitions et accessoires : 31 chargeurs et 92 munitions de divers calibres complètent ce bilan.







La fin de l'impunité pour les détenteurs illégaux



Le délégué général du gouvernement auprès de la province du Mandoul, Ahmat Abdallah Fadoul, a tenu à féliciter les Forces de Défense et de Sécurité (FDS) pour ce résultat probant. Il a réaffirmé une position de fermeté absolue :



Le monopole de la force : Personne n'a le droit de détenir une arme de guerre en dehors des forces régulières.

L'objectif de paix : Le Mandoul doit redevenir un havre de paix et de sécurité pour favoriser le développement socio-économique.

Poursuite des opérations : Les FDS ont été encouragées à maintenir la pression et à fouiller les "coins et recoins" de la province jusqu'à l'éradication totale de ce phénomène.







Pourquoi cette opération est-elle cruciale ?



Le ramassage de ces armes est une étape indispensable pour :

