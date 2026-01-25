Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Sécurité dans le Mandoul : La CORSAG frappe un grand coup contre la détention illégale d'armes


Alwihda Info | Par Dominique Dideo - 25 Janvier 2026


Conformément aux directives nationales de sécurisation du territoire, la Commission de Ramassage Systématique des Armes de Guerre (CORSAG) a présenté, ce samedi 24 janvier 2026, les résultats de ses premières opérations de terrain. Un arsenal important a été retiré de la circulation pour garantir la tranquillité des citoyens.


Sécurité dans le Mandoul : La CORSAG frappe un grand coup contre la détention illégale d'armes



 

Mise en place par l’Arrêté N°048/PR/PM/MATD/PMDL/SG/2026, la CORSAG n'a pas tardé à porter ses fruits dans la province du Mandoul. Grâce à un maillage efficace des services de renseignements, la commission a investi les zones urbaines et rurales pour traquer les armes détenues hors du cadre légal.





Un bilan matériel significatif


La présentation effectuée ce 24 janvier fait état d'une saisie diversifiée, illustrant l'ampleur du défi sécuritaire dans la région :

  • Armes conventionnelles : 40 armes de guerre de différents types ont été récupérées.

  • Armes artisanales : 30 armes de fabrication locale ont été retirées des mains de civils.

  • Munitions et accessoires : 31 chargeurs et 92 munitions de divers calibres complètent ce bilan.




La fin de l'impunité pour les détenteurs illégaux


Le délégué général du gouvernement auprès de la province du Mandoul, Ahmat Abdallah Fadoul, a tenu à féliciter les Forces de Défense et de Sécurité (FDS) pour ce résultat probant. Il a réaffirmé une position de fermeté absolue :

  • Le monopole de la force : Personne n'a le droit de détenir une arme de guerre en dehors des forces régulières.

  • L'objectif de paix : Le Mandoul doit redevenir un havre de paix et de sécurité pour favoriser le développement socio-économique.

  • Poursuite des opérations : Les FDS ont été encouragées à maintenir la pression et à fouiller les "coins et recoins" de la province jusqu'à l'éradication totale de ce phénomène.




Pourquoi cette opération est-elle cruciale ?


Le ramassage de ces armes est une étape indispensable pour :

  1. Réduire le grand banditisme et les braquages sur les axes routiers.

  2. Prévenir les conflits intercommunautaires souvent aggravés par la prolifération d'armes légères.

  3. Renforcer la confiance entre la population et les autorités administratives.



Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 24/01/2026

Diplomatie : Le Tchad et le Groupe tadjik UDI International scellent un accord stratégique à Accra

Diplomatie : Le Tchad et le Groupe tadjik UDI International scellent un accord stratégique à Accra

Tchad : Farchana valide son Plan d’aménagement urbain pour un développement structuré et inclusif Tchad : Farchana valide son Plan d’aménagement urbain pour un développement structuré et inclusif 23/01/2026

Populaires

Tchad : nomination d'un ambassadeur au Bénin

24/01/2026

Tchad : une voiture ravagée par les flammes devant la station Kaba à Abéché

24/01/2026

CEEAC : Le président Tchadien a participé en visioconférence au 9ème Sommet extraordinaire

24/01/2026
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 22/01/2026 - Barra Lutter

Tchad : pourquoi nos universités forment moins des intellectuels et plus des diplômes ?

Tchad : pourquoi nos universités forment moins des intellectuels et plus des diplômes ?

Les paradoxes de la paix « trumpienne » : escalades, voltefaces et recomposition des alliances géopolitiques Les paradoxes de la paix « trumpienne » : escalades, voltefaces et recomposition des alliances géopolitiques 20/01/2026 - Ahmad Youssouf Ali

REACTION - 04/01/2026 - Alwihda

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach "Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter