Sénégal : Le Chef de l’État réaffirme l’unité nationale lors des vœux aux Corps constitués

Le Palais de la République a renoué, ce vendredi, avec la solennité des grands jours. Devant un parterre composé des plus hautes autorités administratives, judiciaires, militaires et religieuses du pays, le Chef de l’État a reçu les vœux de nouvel an des Corps constitués. Cette rencontre, au-delà du protocole, a servi de tribune pour fixer le cap d’une année placée sous le signe de la responsabilité et de la continuité.









Un hommage aux piliers de l’État

Dans son allocution, le Président a tenu à saluer avec insistance l’engagement des hommes et des femmes qui incarnent l’État au quotidien. Il a souligné leur rôle « essentiel » dans la préservation de la stabilité du Sénégal, rappelant que la bonne marche des institutions est le garant du développement économique et social.







« La République ne repose pas sur un homme, mais sur la solidité de ses institutions et la loyauté de ses serviteurs », a-t-on pu retenir de l'esprit des échanges. Le Chef de l'État a exhorté les responsables des différents corps à maintenir cette rigueur éthique qui fonde la confiance entre les citoyens et l'administration.







Le « vivre-ensemble » comme boussole

Face aux défis de l’heure, le message présidentiel s’est voulu rassembleur. Le concept de « vivre-ensemble », cher à la nation sénégalaise, a été érigé en socle fondamental. Pour le Président, cette cohésion n’est pas un acquis, mais un effort permanent que chaque institution doit nourrir par son impartialité et son sens de l’intérêt général.







Continuité et perspectives

Alors que le pays s'engage dans les chantiers de l'année 2026, cette cérémonie a permis de réaffirmer le principe de continuité républicaine. Malgré les alternances ou les réformes, l'État demeure une structure pérenne.







La rencontre s'est achevée dans un climat d'unité, les représentants des Corps constitués ayant tour à tour témoigné de leur détermination à accompagner la vision présidentielle pour un Sénégal souverain et prospère.

