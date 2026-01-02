Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
AFRIQUE

Sénégal : Le Chef de l’État réaffirme l’unité nationale lors des vœux aux Corps constitués


Alwihda Info | Par - 3 Janvier 2026


Dans la pure tradition républicaine, le Président de la République a présidé, ce début d’année 2026, la cérémonie solennelle de présentation des vœux des Corps constitués. Un moment fort marqué par un appel à la cohésion nationale et à la consolidation des institutions.


Sénégal : Le Chef de l’État réaffirme l’unité nationale lors des vœux aux Corps constitués


 

Le Palais de la République a renoué, ce vendredi, avec la solennité des grands jours. Devant un parterre composé des plus hautes autorités administratives, judiciaires, militaires et religieuses du pays, le Chef de l’État a reçu les vœux de nouvel an des Corps constitués. Cette rencontre, au-delà du protocole, a servi de tribune pour fixer le cap d’une année placée sous le signe de la responsabilité et de la continuité.


 

Un hommage aux piliers de l’État

 

Dans son allocution, le Président a tenu à saluer avec insistance l’engagement des hommes et des femmes qui incarnent l’État au quotidien. Il a souligné leur rôle « essentiel » dans la préservation de la stabilité du Sénégal, rappelant que la bonne marche des institutions est le garant du développement économique et social.

 

« La République ne repose pas sur un homme, mais sur la solidité de ses institutions et la loyauté de ses serviteurs », a-t-on pu retenir de l'esprit des échanges. Le Chef de l'État a exhorté les responsables des différents corps à maintenir cette rigueur éthique qui fonde la confiance entre les citoyens et l'administration.

 

Le « vivre-ensemble » comme boussole

 

Face aux défis de l’heure, le message présidentiel s’est voulu rassembleur. Le concept de « vivre-ensemble », cher à la nation sénégalaise, a été érigé en socle fondamental. Pour le Président, cette cohésion n’est pas un acquis, mais un effort permanent que chaque institution doit nourrir par son impartialité et son sens de l’intérêt général.

 

Continuité et perspectives

 

Alors que le pays s'engage dans les chantiers de l'année 2026, cette cérémonie a permis de réaffirmer le principe de continuité républicaine. Malgré les alternances ou les réformes, l'État demeure une structure pérenne.

 

La rencontre s'est achevée dans un climat d'unité, les représentants des Corps constitués ayant tour à tour témoigné de leur détermination à accompagner la vision présidentielle pour un Sénégal souverain et prospère.

Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 02/01/2026

Tchad : Vers une justice plus humaine pour les enfants en conflit avec la loi

Tchad : Vers une justice plus humaine pour les enfants en conflit avec la loi

Tchad 2025 : L’an de grâce pour les grands chantiers et les réformes structurelles Tchad 2025 : L’an de grâce pour les grands chantiers et les réformes structurelles 02/01/2026

Populaires

Mayo-Kebbi Ouest : Le bitumage Kélo-Pala entre dans sa phase concrète

02/01/2026

Cameroun : Remaniement en vue ? Décryptage d'une image présidentielle devenue virale

02/01/2026

Nuit de la Photographie 2025 : Hadassa Hamadou, l'éclat d'une nouvelle icône du mannequinat tchadien

02/01/2026
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 26/12/2025 - Mahamoud Tahir Babouri

La dominance de la culture occidentale sur le peuple africain : entre fascination et aliénation

La dominance de la culture occidentale sur le peuple africain : entre fascination et aliénation

Rue de 40m et Viaduc du Palais de 15 janvier : plaidoyer pour des mesures urgentes et immédiates face aux embouteillages intempestifs Rue de 40m et Viaduc du Palais de 15 janvier : plaidoyer pour des mesures urgentes et immédiates face aux embouteillages intempestifs 22/12/2025 - MAAOUIYA ABDERAHIM BIREME

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter