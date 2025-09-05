AFRIQUE

Sénégal : Le Ministère des Affaires étrangères sur l'enlèvement présumé de ressortissants au Mali

Alwihda Info | Par Peter Kum - 6 Septembre 2025

Le Ministère de l’Intégration africaine et des Affaires étrangères du Sénégal a réagi à un communiqué de l’Union des Routiers du Sénégal concernant l'enlèvement présumé de six de leurs ressortissants par des groupes armés terroristes au Mali. Ces faits seraient liés à des attaques survenues les 3 et 4 septembre 2025 dans la commune de Diéma.