Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
AFRIQUE

Sénégal : Le Ministère des Affaires étrangères sur l'enlèvement présumé de ressortissants au Mali


Alwihda Info | Par - 6 Septembre 2025


Le Ministère de l’Intégration africaine et des Affaires étrangères du Sénégal a réagi à un communiqué de l’Union des Routiers du Sénégal concernant l'enlèvement présumé de six de leurs ressortissants par des groupes armés terroristes au Mali. Ces faits seraient liés à des attaques survenues les 3 et 4 septembre 2025 dans la commune de Diéma.


Sénégal : Le Ministère des Affaires étrangères sur l'enlèvement présumé de ressortissants au Mali



Le Ministère a tenu à préciser qu'à ce stade, aucun élément vérifiable ne permet de confirmer cet enlèvement, ni d'identifier avec certitude les personnes concernées. Par l'intermédiaire de l'ambassade du Sénégal à Bamako, le gouvernement est en étroite concertation avec les autorités maliennes. Le Ministère assure que toute évolution de la situation sera communiquée officiellement.
Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 05/09/2025

Tchad : Les députés approuvent la création d'une commission spéciale sur la révision de la Constitution

Tchad : Les députés approuvent la création d'une commission spéciale sur la révision de la Constitution

Tchad : Le préfet de Biltine visite le site de la future ceinture verte Tchad : Le préfet de Biltine visite le site de la future ceinture verte 05/09/2025

Populaires

Coopération Tchad-Allemagne : des projets énergétiques à Kélo et Pala

05/09/2025

La RDC veut transformer ses ressources critiques en moteur d’industrialisation

05/09/2025

Diplomatie : Le Tchad ferme des ambassades et ouvre un consulat à Kigali

05/09/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 29/08/2025 - Nguessitta Djimtengaye William

Tchad : Les enfants travailleurs face à l'indifférence

Tchad : Les enfants travailleurs face à l'indifférence

Tchad : Réussite et richesse, un débat entre deux visions Tchad : Réussite et richesse, un débat entre deux visions 25/08/2025 - Achta Mahamat

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter