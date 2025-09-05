Le Ministère a tenu à préciser qu'à ce stade, aucun élément vérifiable ne permet de confirmer cet enlèvement, ni d'identifier avec certitude les personnes concernées. Par l'intermédiaire de l'ambassade du Sénégal à Bamako, le gouvernement est en étroite concertation avec les autorités maliennes. Le Ministère assure que toute évolution de la situation sera communiquée officiellement.
|
AFRIQUE
Sénégal : Le Ministère des Affaires étrangères sur l'enlèvement présumé de ressortissants au Mali
Alwihda Info | Par Peter Kum - 6 Septembre 2025
Le Ministère de l’Intégration africaine et des Affaires étrangères du Sénégal a réagi à un communiqué de l’Union des Routiers du Sénégal concernant l'enlèvement présumé de six de leurs ressortissants par des groupes armés terroristes au Mali. Ces faits seraient liés à des attaques survenues les 3 et 4 septembre 2025 dans la commune de Diéma.
Le Ministère a tenu à préciser qu'à ce stade, aucun élément vérifiable ne permet de confirmer cet enlèvement, ni d'identifier avec certitude les personnes concernées. Par l'intermédiaire de l'ambassade du Sénégal à Bamako, le gouvernement est en étroite concertation avec les autorités maliennes. Le Ministère assure que toute évolution de la situation sera communiquée officiellement.
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur
Dans la même rubrique :
Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
|
TRIBUNE & DEBATS
POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou
La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle