AFRIQUE

Sénégal : Le Président Diomaye Faye reçoit la Ligue des Imams pour la cohésion nationale


Alwihda Info | Par - 3 Octobre 2025


Le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a reçu en audience une délégation de la Ligue des Imams et Prédicateurs du Sénégal. La rencontre s'est tenue avec l’Imam Ahmed Dame Ndiaye, l’Imam Fadilou Tall, et l’Imam Ismaïla Ndiaye.


  Cette audience a été l’occasion d’échanger sur des questions jugées essentielles pour l'avenir de la nation :
  • La paix et la concorde nationale.
  • La promotion des valeurs spirituelles qui sont le fondement de l'unité du Sénégal.
La Présidence de la République a tenu à saluer l'engagement constant des guides religieux dans la préservation de la cohésion sociale. Elle a réaffirmé son attachement à un dialogue permanent avec les autorités spirituelles, considérées comme des garantes de la stabilité et de la solidarité au service du peuple sénégalais.
Peter Kum
