Cette audience a été l’occasion d’échanger sur des questions jugées essentielles pour l'avenir de la nation :
- La paix et la concorde nationale.
- La promotion des valeurs spirituelles qui sont le fondement de l'unité du Sénégal.
AFRIQUE
Sénégal : Le Président Diomaye Faye reçoit la Ligue des Imams pour la cohésion nationale
Alwihda Info | Par Peter Kum - 3 Octobre 2025
Le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a reçu en audience une délégation de la Ligue des Imams et Prédicateurs du Sénégal. La rencontre s'est tenue avec l’Imam Ahmed Dame Ndiaye, l’Imam Fadilou Tall, et l’Imam Ismaïla Ndiaye.
