Sénégal : Le Président Diomaye Faye reçoit la Ligue des Imams pour la cohésion nationale

La paix et la concorde nationale.

La promotion des valeurs spirituelles qui sont le fondement de l'unité du Sénégal.

Cette audience a été l’occasion d’échanger sur des questions jugées essentielles pour l'avenir de la nation :La Présidence de la République a tenu à saluer l'engagement constant des guides religieux dans la préservation de la cohésion sociale. Elle a réaffirmé son attachement à un dialogue permanent avec les autorités spirituelles, considérées comme des garantes de la stabilité et de la solidarité au service du peuple sénégalais.