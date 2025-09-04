Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
AFRIQUE

Sénégal : Le Président Faye adresse ses vœux pour le Maouloud


Alwihda Info | Par - 5 Septembre 2025


À l'occasion du Maouloud, célébrant l'anniversaire de la naissance du Prophète Muhammad, le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a adressé ses vœux les plus chaleureux à l'ensemble de la communauté musulmane. La célébration se déroule dans la nuit du jeudi 4 au vendredi 5 septembre 2025.


Un appel à la paix et à la prudence

 
Le président a salué les chefs religieux du pays et a demandé au gouvernement de veiller au bon déroulement du Gamou dans toutes les localités. Dans un message de paix et de solidarité, la Présidence a également appelé à la vigilance et à la responsabilité sur les routes. Les fidèles en déplacement sont exhortés à respecter les consignes de sécurité pour éviter les accidents et préserver des vies.

 
Le message se conclut par le vœu que "la lumière du Prophète (PSL) guide [le Sénégal] vers un Sénégal uni, apaisé et prospère".
Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


