Sénégal : Le Président Faye adresse ses vœux pour le Maouloud





Un appel à la paix et à la prudence

Le président a salué les chefs religieux du pays et a demandé au gouvernement de veiller au bon déroulement du Gamou dans toutes les localités. Dans un message de paix et de solidarité, la Présidence a également appelé à la vigilance et à la responsabilité sur les routes. Les fidèles en déplacement sont exhortés à respecter les consignes de sécurité pour éviter les accidents et préserver des vies.





Le message se conclut par le vœu que "la lumière du Prophète (PSL) guide [le Sénégal] vers un Sénégal uni, apaisé et prospère".