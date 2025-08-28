Sénégal : Le Président Faye multiplie les rencontres économiques à Paris

Le président a rencontré plusieurs chefs d’entreprise et personnalités pour discuter des projets clés pour le Sénégal :
- Vicat (SOCOCIM) : Les échanges ont porté sur la compétitivité de l'industrie du ciment, la réduction des prix et le rôle de l'entreprise dans les projets d'infrastructures.
- MEDEF International : L'entretien a été l'occasion d'explorer les opportunités d'investissement et de dynamiser la coopération économique entre les deux pays.
- Matière Sénégal et le Groupe NGE : Les discussions ont tourné autour des infrastructures stratégiques, comme les routes et les ponts, et de la création d'emplois locaux dans le secteur du BTP.
- Groupe Lagardère Travel Retail : La qualité des services, la politique de prix et les perspectives d'expansion des boutiques hors taxes de l'aéroport international Blaise Diagne (AIBD) ont été abordées.
- ERAMET Sénégal : La rencontre a mis l'accent sur une exploitation minière durable, respectueuse de l'environnement et génératrice d'emplois.