Sénégal : Le Président Faye multiplie les rencontres économiques à Paris

Vicat (SOCOCIM) : Les échanges ont porté sur la compétitivité de l'industrie du ciment, la réduction des prix et le rôle de l'entreprise dans les projets d'infrastructures.

MEDEF International : L'entretien a été l'occasion d'explorer les opportunités d'investissement et de dynamiser la coopération économique entre les deux pays.

Matière Sénégal et le Groupe NGE : Les discussions ont tourné autour des infrastructures stratégiques, comme les routes et les ponts, et de la création d'emplois locaux dans le secteur du BTP.

Groupe Lagardère Travel Retail : La qualité des services, la politique de prix et les perspectives d'expansion des boutiques hors taxes de l'aéroport international Blaise Diagne (AIBD) ont été abordées.

ERAMET Sénégal : La rencontre a mis l'accent sur une exploitation minière durable, respectueuse de l'environnement et génératrice d'emplois.

Le président a rencontré plusieurs chefs d’entreprise et personnalités pour discuter des projets clés pour le Sénégal :Le président Faye a également reçu le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, ainsi que l'ancien Premier ministre Édouard Philippe. Ces discussions confirment la volonté du Sénégal de créer des partenariats durables pour la mise en œuvre de sa Vision Sénégal 2050.