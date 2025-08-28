Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
AFRIQUE

Sénégal : Le Président Faye multiplie les rencontres économiques à Paris


Alwihda Info | Par - 29 Août 2025


En marge de sa participation à la Rencontre des Entrepreneurs de France, le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a tenu une série d'audiences avec de grands acteurs économiques et institutionnels français. L'objectif de ces rencontres était de renforcer les partenariats stratégiques du Sénégal.


Sénégal : Le Président Faye multiplie les rencontres économiques à Paris

Le président a rencontré plusieurs chefs d’entreprise et personnalités pour discuter des projets clés pour le Sénégal :
  • Vicat (SOCOCIM) : Les échanges ont porté sur la compétitivité de l'industrie du ciment, la réduction des prix et le rôle de l'entreprise dans les projets d'infrastructures.
  • MEDEF International : L'entretien a été l'occasion d'explorer les opportunités d'investissement et de dynamiser la coopération économique entre les deux pays.
  • Matière Sénégal et le Groupe NGE : Les discussions ont tourné autour des infrastructures stratégiques, comme les routes et les ponts, et de la création d'emplois locaux dans le secteur du BTP.
  • Groupe Lagardère Travel Retail : La qualité des services, la politique de prix et les perspectives d'expansion des boutiques hors taxes de l'aéroport international Blaise Diagne (AIBD) ont été abordées.
  • ERAMET Sénégal : La rencontre a mis l'accent sur une exploitation minière durable, respectueuse de l'environnement et génératrice d'emplois.
Le président Faye a également reçu le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, ainsi que l'ancien Premier ministre Édouard Philippe. Ces discussions confirment la volonté du Sénégal de créer des partenariats durables pour la mise en œuvre de sa Vision Sénégal 2050.
Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 28/08/2025

Tchad : affrontement meurtrier autour d’un champ à 60km de Mao

Tchad : affrontement meurtrier autour d’un champ à 60km de Mao

​Tchad : Le Président Mahamat Idriss Déby Itno offre 30 000 places pour le match Sao – Black Stars ​Tchad : Le Président Mahamat Idriss Déby Itno offre 30 000 places pour le match Sao – Black Stars 28/08/2025

Populaires

Tchad : l’AILC dévoile des détournements massifs et engage des poursuites judiciaires

28/08/2025

Tchad : climat, la jeunesse réclame 10 % des fonds d’adaptation pour ses initiatives locales

28/08/2025

Tchad : à N’Djamena, clôture de l'atelier de formation des acteurs de la société civile

28/08/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 25/08/2025 -

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée

Tribune : Quand les femmes se lèvent, c’est tout un continent qui avance… Tribune : Quand les femmes se lèvent, c’est tout un continent qui avance… 04/06/2025 - Euphrasie Kouassi Yao, Elisabeth Moreno, George Axelle Broussillon-Matshinga et Prescillia Avenel Delpha.

ANALYSE - 25/08/2025 - Achta Mahamat

Tchad : Réussite et richesse, un débat entre deux visions

Tchad : Réussite et richesse, un débat entre deux visions

Tchad : Quand la dot de mariage s'adapte à la modernité avec Starlink Tchad : Quand la dot de mariage s'adapte à la modernité avec Starlink 25/08/2025 - Khadidja Oumar Abdoulaye

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter