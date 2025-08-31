L'AFSForum2025 est une plateforme stratégique qui réunit des chefs d'État, des décideurs politiques et des acteurs du secteur privé. L'objectif est de trouver des solutions innovantes aux défis de la sécurité alimentaire et du changement climatique sur le continent africain.
Sénégal : Le Président Paul Kagame accueilli à Dakar
Alwihda Info | Par Peter Kum - 1 Septembre 2025
Le Président sénégalais a accueilli son homologue rwandais, Paul Kagame, à Dakar ce dimanche. Sa venue s'inscrit dans le cadre de l'Africa Food Systems Forum 2025 (#AFSForum2025). Cette rencontre illustre l'excellence des relations entre le Sénégal et le Rwanda.
L'AFSForum2025 est une plateforme stratégique qui réunit des chefs d'État, des décideurs politiques et des acteurs du secteur privé. L'objectif est de trouver des solutions innovantes aux défis de la sécurité alimentaire et du changement climatique sur le continent africain.
