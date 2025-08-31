Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
AFRIQUE

Sénégal : Le Président Paul Kagame accueilli à Dakar


Alwihda Info | Par - 1 Septembre 2025


Le Président sénégalais a accueilli son homologue rwandais, Paul Kagame, à Dakar ce dimanche. Sa venue s'inscrit dans le cadre de l'Africa Food Systems Forum 2025 (#AFSForum2025). Cette rencontre illustre l'excellence des relations entre le Sénégal et le Rwanda.


Sénégal : Le Président Paul Kagame accueilli à Dakar



L'AFSForum2025 est une plateforme stratégique qui réunit des chefs d'État, des décideurs politiques et des acteurs du secteur privé. L'objectif est de trouver des solutions innovantes aux défis de la sécurité alimentaire et du changement climatique sur le continent africain.
Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


