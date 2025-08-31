Au cours de sa visite, le président s'est recueilli aux mausolées de Seydi El Hadji Malick Sy et de Serigne Babacar Sy, avant de se rendre à la Grande Mosquée de Tivaouane. Cette démarche souligne l'attachement constant du président aux foyers religieux et son profond respect pour le rôle qu'ils jouent dans la cohésion sociale et la stabilité du Sénégal.
Sénégal : Le président Faye en visite à Tivaouane
Alwihda Info | Par Peter Kum - 31 Août 2025
En prélude au Gamou, le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a effectué une visite de courtoisie à Tivaouane ce samedi 30 août 2025. Le chef de l’État a rencontré le Khalife général des Tidianes, avec qui il a eu un entretien "empreint d'affection et de respect".
Au cours de sa visite, le président s'est recueilli aux mausolées de Seydi El Hadji Malick Sy et de Serigne Babacar Sy, avant de se rendre à la Grande Mosquée de Tivaouane. Cette démarche souligne l'attachement constant du président aux foyers religieux et son profond respect pour le rôle qu'ils jouent dans la cohésion sociale et la stabilité du Sénégal.
