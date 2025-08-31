Sénégal : Le président Faye en visite à Tivaouane







Au cours de sa visite, le président s'est recueilli aux mausolées de Seydi El Hadji Malick Sy et de Serigne Babacar Sy, avant de se rendre à la Grande Mosquée de Tivaouane. Cette démarche souligne l'attachement constant du président aux foyers religieux et son profond respect pour le rôle qu'ils jouent dans la cohésion sociale et la stabilité du Sénégal.