AFRIQUE

Sénégal : Le président Faye en visite à Tivaouane


Alwihda Info | Par - 31 Août 2025


En prélude au Gamou, le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a effectué une visite de courtoisie à Tivaouane ce samedi 30 août 2025. Le chef de l’État a rencontré le Khalife général des Tidianes, avec qui il a eu un entretien "empreint d'affection et de respect".


Sénégal : Le président Faye en visite à Tivaouane



Au cours de sa visite, le président s'est recueilli aux mausolées de Seydi El Hadji Malick Sy et de Serigne Babacar Sy, avant de se rendre à la Grande Mosquée de Tivaouane. Cette démarche souligne l'attachement constant du président aux foyers religieux et son profond respect pour le rôle qu'ils jouent dans la cohésion sociale et la stabilité du Sénégal.
