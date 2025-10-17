









AFRIQUE Sierra Leone : la BAD approuve une stratégie de 500 millions $ pour stimuler la croissance

Alwihda Info | Par Afdb - 17 Octobre 2025



Le Document de stratégie pays quinquennal cible le développement des infrastructures et la transformation de l’agriculture pour accélérer la trajectoire vers une économie à revenu intermédiaire.

Le Conseil d’administration du Groupe de la Banque africaine de développement a approuvé un nouveau Document de stratégie pays (DSP) pour la Sierra Leone pour 2025-2030, engageant environ 500 millions de dollars sur la période pour favoriser une croissance économique durable, renforcer la résilience à la fragilité et promouvoir un développement inclusif.



La stratégie de l’institution s’articule autour de deux grandes priorités : développer des infrastructures durables pour renforcer la compétitivité du secteur privé ; et soutenir le développement de la chaîne de valeur agricole pour stimuler la création d’emplois et la sécurité alimentaire.



Ces domaines d’intervention ciblent directement les principaux défis de développement de la Sierra Leone, notamment le déficit d’infrastructures, la faible valeur ajoutée du secteur privé et la forte vulnérabilité au changement climatique. Avec un financement total estimé à 2,1 milliards de dollars, incluant les cofinancements des partenaires du développement, le DSP s’aligne sur le Plan national de développement (2021-2025) et la Vision 2030 du gouvernement, qui visent à positionner la Sierra Leone comme une économie à revenu intermédiaire.



Les initiatives phares en matière d’infrastructures se concentreront sur l’expansion de la production d’énergie renouvelable, l’augmentation de l’accès à l’électricité de 41 % en 2024 à 60 % d’ici à 2030, tout en modernisant les réseaux routiers résilients au climat et en améliorant les systèmes d’eau et d’assainissement afin de fournir un accès à l’eau potable à 1,2 million de personnes supplémentaires.



Le volet agricole accorde la priorité à la transformation agro-industrielle, visant à réduire la dépendance aux importations de denrées alimentaires, actuellement de 70 % pour les cultures de base, comme le riz, tout en créant plus de 500 000 emplois, en particulier pour les femmes et les jeunes, grâce à un soutien aux petites et moyennes entreprises. L’économie de la Sierra Leone a fait preuve de résilience avec une croissance du PIB réel de 6,7 % en moyenne entre 2020 et 2024, tirée par l’agriculture et les services.



La nouvelle stratégie s’appuie sur cette dynamique et tire parti du portefeuille existant du Groupe de la Banque, composé de dix projets en cours d’une valeur de 150 millions de dollars, qui ont déjà amélioré la connectivité routière et l’accès à l’énergie dans le pays.



« Cette stratégie représente une avancée audacieuse vers la construction d’une économie résiliente et inclusive en Sierra Leone », a déclaré Halima Hashi, cheffe du bureau pays du Groupe de la Banque pour la Sierra Leone. Avant de préciser : « En investissant dans des infrastructures et une agriculture durable, nous autonomisons les communautés, créons des emplois et soutenons la vision de la Sierra Leone pour une croissance transformatrice. »



Des programmes du Groupe de la Banque, comme AFAWA (« Affirmative Finance Action for Women in Africa »), fourniront des financements et des formations ciblés aux entreprises agro-industrielles détenues ou dirigées par des femmes, tandis que les outils numériques amélioreront l’efficacité de la chaîne d’approvisionnement et l’accès au marché dans l’ensemble du secteur agricole.



Le DSP s’aligne sur le Plan national de développement à moyen terme de la Sierra Leone et l’Agenda 2063 de l’Union africaine, ainsi que sur la Stratégie décennale du Groupe de la Banque. La stratégie soutient également les engagements de la Sierra Leone dans le cadre de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf) en renforçant les infrastructures commerciales et les exportations agricoles.



La stratégie intègre des thèmes transversaux, tels que l’atténuation du changement climatique, l’égalité des sexes et l’autonomisation des jeunes. Elle vise à réduire l’empreinte carbone de la Sierra Leone grâce à des projets d’énergie renouvelable et à promouvoir une agriculture climato-intelligente afin d’atténuer les effets des inondations et des sécheresses qui affectent de plus en plus le pays.



La mise en œuvre du DSP débute immédiatement avec une étroite coordination entre le gouvernement, le secteur privé et la société civile pour maximiser l’impact et veiller à l’alignement sur les priorités nationales. Les sauvegardes environnementales et sociales assureront la conformité avec les réglementations nationales, notamment la loi de 2022 de la Sierra Leone sur la protection de l’environnement.



La stratégie s’attaque aux facteurs structurels de fragilité grâce à des investissements ciblés dans les infrastructures et les chaînes de valeur agricoles, avec des systèmes de suivi conçus pour suivre les progrès menant à des résultats mesurables en matière de développement et à des résultats inclusifs pour le genre.





Dans la même rubrique : < > Crise soudanaise : le chef de l’Etat tchadien accorde une audience à la délégation quadripartite Coupe du Monde 2026 : les qualifiés se dévoilent, le Cap-Vert crée la surprise RDC : Les forces de sécurité déjouent une tentative de braquage à la Rawbank de Kinshasa Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)