Sierra Leone : le Gouvernement a décrété un couvre-feu après l’attaque contre une armurerie de la caserne de Wilberforce à Freetown

En Sierra Leone, le président Julius Maada Bio a affirmé dimanche soir à la télévision nationale que le calme avait été rétabli au pays après une journée d'affrontements armés à Freetown qu'il a présentés comme une tentative de déstabilisation de l'Etat et a demandé à ses compatriotes de rester chez-eux.



Le Président Julius Maada Bio a annoncé dimanche, une opération combinée des forces de défense et de sécurité pour extirper les derniers « renégats en fuite ».



Dans un communiqué, dimanche, la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (Cédéao) a lancé un avertissement contre tout projet de changement anticonstitutionnel.



L’organisation sous-régionale a dénoncé un « complot » orchestré par des « individus visant à acquérir des armes pour perturber la paix et l’ordre constitutionnel » en Sierra Leone.



Elle condamne l’attaque qui a visé l’armurerie militaire de la caserne de Wilberforce. Réitérant « sa tolérance zéro à l’égard des changements anticonstitutionnels Gouvernement », la Cedeao a réclamé l’arrestation de tous participants à cet « acte illégal » et à leur poursuite.



L’autorité sous-régionale réaffirme son engagement à soutenir le gouvernement Sierra-Léonais pour « approfondir la démocratie et la bonne gouvernance, consolider la paix et sécurité » pouvant favoriser le développement socio-économique.