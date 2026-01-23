Sila : L'UNHCR renforce les capacités opérationnelles de la jeunesse à Goz-Beïda

Pour la deuxième fois, les locaux de la Coordination provinciale du CNJT/Sila ont accueilli une délégation de l'UNHCR, conduite par son Chef de Bureau, Monsieur Emmanuel Chidende. Cette visite, au-delà de la courtoisie, visait à doter la structure de moyens concrets pour mener à bien ses missions.









Un appui logistique complet : de la bureautique à l'assainissement



Le don remis officiellement couvre plusieurs besoins essentiels de la coordination. Il se divise en trois catégories principales :



Équipement de bureau : Un ordinateur portable, des tables (bureau et réunion), une armoire métallique et des chaises (visiteurs et direction) pour professionnaliser l'accueil et le travail administratif. Consommables : Rames de papier, enveloppes, agrafeuse et stylos pour assurer la continuité des services. Hygiène et Environnement : Des balais, des râteaux, des corbeilles et des cache-nez, soulignant l'implication des jeunes dans les activités de salubrité publique et de santé.







Une synergie pour le développement local



Pour le CNJT/Sila, ce geste de l'UNHCR est bien plus qu'une simple dotation matérielle. C'est une reconnaissance du rôle pivot que joue la jeunesse dans une province marquée par des défis humanitaires et de cohabitation.





Le Chef de Bureau de l'UNHCR a souligné que le renforcement de ces capacités est essentiel pour que les jeunes puissent "mieux porter leur voix" dans les dynamiques de développement. Cette approche collaborative permet d'ancrer les actions humanitaires dans la durabilité en s'appuyant sur les forces vives locales.



La Coordination du CNJT/Sila a exprimé sa profonde reconnaissance envers le bureau de Goz-Beïda. Les responsables locaux espèrent que cette synergie se poursuivra, notamment à travers des projets communs de sensibilisation et d'intégration des jeunes réfugiés et autochtones au sein de la province.





La rencontre s'est achevée dans un climat de cordialité, scellant un partenariat prometteur pour l'année 2026.

