Sipopo : les Chefs d’État de la CEEAC désignent Ézéchiel Nibigira à la tête de la Commission

Au terme des travaux du septième sommet extraordinaire des Chefs d’État et de gouvernement de la Communauté Économique des

États de l’Afrique centrale (CEEAC), tenu ce dimanche 7 septembre à Sipopo, en Guinée Équatoriale, l’ambassadeur Ézéchiel Nibigira, de nationalité burundaise, a été désigné Président de la Commission de la CEEAC.



La candidature du nouveau chef de l’Exécutif de la CEEAC pour les 5 prochaines années a été entérinée par tous les Chefs d’État, sur la base d’un rapport favorable des ministres de la communauté.



L’ambassadeur burundais Nibigira remplace à ce poste Monsieur Gilberto P. Verissimo, le capverdien, arrivé fin mandat.



Le président Tchadien Mahamat Idriss Deby était absent à ce sommet. Il a été représenté par la ministre déléguée aux Affaires étrangères, Fatimé Aldjineh Garfa.