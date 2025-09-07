Alwihda Info
AFRIQUE

Sipopo : les Chefs d’État de la CEEAC désignent Ézéchiel Nibigira à la tête de la Commission


Alwihda Info | Par Alwihda - 7 Septembre 2025



Au terme des travaux du septième sommet extraordinaire des Chefs d’État et de gouvernement de la Communauté Économique des 
États de l’Afrique centrale (CEEAC), tenu ce dimanche 7 septembre à Sipopo, en Guinée Équatoriale, l’ambassadeur Ézéchiel Nibigira, de nationalité burundaise, a été désigné Président de la Commission de la CEEAC.

La candidature du nouveau chef de l’Exécutif de la CEEAC pour les 5 prochaines années a été entérinée par tous les Chefs d’État, sur la base d’un rapport favorable des ministres de la communauté.

L’ambassadeur burundais Nibigira remplace à ce poste Monsieur Gilberto P. Verissimo, le capverdien, arrivé fin mandat.

Le président Tchadien Mahamat Idriss Deby était absent à ce sommet. Il a été représenté par la ministre déléguée aux Affaires étrangères, Fatimé Aldjineh Garfa.


