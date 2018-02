Plus de 300 enfants soldats âgés entre 10 et 16 ans ont été officiellement libérés par des groupes armés à Yambio, a annoncé mercredi la Mission des Nations Unies au Soudan du Sud (MINUSS). Selon l'ONU, ces enfants vont désormais entamer leur réintégration dans leurs communautés et apprendre de nouvelles compétences pour subvenir à leurs besoins.Source : http://www.un.org/apps/newsFr/storyF.asp?NewsID=40...