Soudan : les grandes puissances appellent à un cessez-le-feu et à une transition civile inclusive

La souveraineté, l’unité et l’intégrité territoriale du Soudan doivent être respectées comme fondement de la paix.

Aucune solution militaire n’est viable, et la poursuite du statu quo ne fait qu’aggraver la souffrance des populations civiles.

Un accès humanitaire rapide et sans entrave doit être garanti sur tout le territoire soudanais, tout en protégeant les civils contre les bombardements et attaques indiscriminés.

Favoriser une solution négociée avec la participation des Forces armées soudanaises (SAF) et des Forces de soutien rapide (RSF),

Garantir la sécurité de la région de la mer Rouge,

Lutter contre le terrorisme et les organisations extrémistes,

Empêcher les acteurs régionaux et locaux de profiter du chaos pour alimenter l’instabilité.

Les ministres ont réaffirmé plusieurs principes clés :La déclaration insiste sur l’importance d’un cessez-le-feu humanitaire immédiat de trois mois, suivi d’un processus de transition inclusif et transparent, sous la conduite du peuple soudanais et non des parties belligérantes. Les ministres appellent à la mise en place d’un gouvernement civil indépendant et légitime dans un délai de neuf mois, gage de stabilité durable.Ils mettent également en garde contre toute ingérence extérieure qui prolonge le conflit, notamment le soutien militaire étranger, et dénoncent l’influence de groupes extrémistes comme les Frères musulmans.En outre, les signataires se sont engagés à poursuivre leur coopération pour :Enfin, les ministres ont confirmé leur soutien au processus de Djeddah, mené par l’Arabie Saoudite et les États-Unis, ainsi qu’au forum politique soudanais lancé au Caire par l’Égypte. Ils ont convenu de poursuivre leurs concertations lors de la prochaine réunion ministérielle du « Quad » prévue en septembre 2025.