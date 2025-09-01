Soudan : un glissement de terrain cause plus d’un millier de morts dans un village du Darfour

L’éboulement qui a eu lieu dimanche dernier, a frappé le village de Tarasin dans la région soudanaise du Darfour, dans l’ouest du pays. En effet, plus d’un millier d’habitants ont été tués, a annoncé, lundi, le Mouvement-Armée de libération du Soudan, dans un communiqué.



Selon ce groupe contrôlant la zone, l’éboulement « massif et dévastateur » a frappé le village de Tarasin et « a complètement détruit » la zone. « Des informations préliminaires pointent vers la mort de tous les habitants du village, dont on estime le nombre à plus d’un millier d’individus », à l’exception d’une personne qui a survécu, précise-t-il.



Le groupe armé a lancé un appel à l’aide aux Nations unies et autres organisations humanitaires pour être en mesure de récupérer les corps des personnes ensevelies. Une guerre civile meurtrière oppose depuis 2023 l’armée aux paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR) et a plongé le pays dans une grave crise humanitaire.



Le Mouvement-Armée de libération du Soudan, qui contrôle plusieurs zones du djebel Marra, où se trouve le village touché, est, lui, resté essentiellement à l’écart des combats. Le gouverneur du Darfour, Minni Arko Minawi, a qualifié l’éboulement de « tragédie » et appelé « les organisations humanitaires internationales à intervenir d’urgence » et apporter leur aide. « La tragédie est plus grande que ce que notre peuple peut supporter seul », s’est-il ému dans un communiqué.



Une grande partie du Darfour comprenant la zone du glissement de terrain reste quasi inaccessible aux acteurs de l’aide humanitaire en raison des combats, alors même que l’état de famine a été déclaré dans plusieurs zones du Darfour.



Depuis avril 2023, la guerre entre le chef de l’armée, Abdel Fattah Abdelrahman Al-Bourhane, et son ancien allié Mohammed Hamdan Daglo, chef des FSR, a fait des dizaines de milliers de morts, plus de 14 millions de déplacés, et entraîné la « pire crise humanitaire au monde », selon les Nations unies.



L’armée a repris cette année le contrôle du centre du Soudan, en particulier Khartoum, la capitale. Les FSR, eux, dominent l’essentiel du Darfour et des portions du sud du pays. Depuis mai 2024, ces paramilitaires assiègent El-Fasher, dernière grande ville du Darfour encore tenue par l’armée, qui compte quelque 300 000 habitants.