Tchad : 15 jeunes joueurs vont intégrer une école de football au Cameroun

La phase finale de l'École des champions a eu lieu jeudi à N'Damena, en présence de Samuel Eto'o, de l'initiateur Naïr Abakar, du ministre de la Jeunesse et des Sports, Routouang Mohamed Ndonga Christian, et de la ministre de la Femme et de la Protection de la Petite enfance, Amina Priscille Longoh.



À l'issue de la phase finale, 15 jeunes joueurs de football âgés de 10 à 15 ans vont intégrer la Kadji Sport Academy du Cameroun pendant deux ans.



Ce programme a le double objectif de développer des échanges interafricains et de promouvoir un modèle d’excellence sportive pour les Jeunes africains.