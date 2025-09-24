Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad : 27 ménages de Moundar dans la sous-préfecture de Magoumbou sinistrés par de fortes inondations


Alwihda Info | Par Elwood Dk - 24 Septembre 2025



Tchad : 27 ménages de Moundar dans la sous-préfecture de Magoumbou sinistrés par de fortes inondations
Depuis plusieurs jours, des fortes pluies s’abattent sur la province du Moyen-Chari, causant d’énormes dégâts.

La sous-préfecture de Magoumbou, dans le département de Bragoto, n’a pas échappé à cette catastrophe. Plus précisément, dans le village de Moundara, un carré de 27 ménages a été totalement ravagé par les inondations.

Alerté par le chef du village, le sous-préfet de Magoumbou, Oumar Bechir Ali Mounoufi, s’est rendu d’urgence sur les lieux le dimanche 21 septembre 2025. Sa visite a eu pour but de constater de près l’ampleur des dégâts. Sur le terrain, le constat est alarmant : les 27 ménages concernés vivent désormais les pieds dans l’eau.

Plusieurs cases se sont écroulées, 38 champs, toutes cultures confondues, sont complètement inondés. Selon le sous-préfet, la population ne sait plus où aller avec ces inondations. Les champs qui constituaient leur seul espoir de récolte sont perdus. ''En plus des pertes matérielles, les habitants sont encerclés par des eaux stagnantes, ce qui les expose à de graves risques sanitaires, notamment les maladies liées à l’eau'', a-t-il précisé.

Face à cette situation préoccupante, le sous-préfet de Magoumbou a lancé un appel pressant aux autorités locales, aux ONG et aux personnes de bonne volonté. Il demande une assistance rapide afin de venir en aide aux sinistrés qui vivent désormais dans des conditions très difficiles.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 23/09/2025

Tchad : un homme poursuivi pour escroquerie dans une affaire de vente frauduleuse de terrain

Tchad : un homme poursuivi pour escroquerie dans une affaire de vente frauduleuse de terrain

Tchad : destruction environnementale, et si le Tchad explorait l'agroécologie Tchad : destruction environnementale, et si le Tchad explorait l'agroécologie 23/09/2025

Populaires

​Le Conseil Supérieur des Affaires Islamiques du Tchad présente ses condoléances au Royaume d’Arabie Saoudite

23/09/2025

Tchad : à N'Djamena, un détenu coupable de recel suite au vol de 100 millions de FCFA

23/09/2025

Tchad : Au Tibesti, Difa Al-Watan signe un accord de paix avec le Gouvernement

23/09/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 22/09/2025 - Me Fayçal Megherbi

Refus de visa pour conjoint de français annulé par le Juge administratif : Le consul de France à Oran condamné

Refus de visa pour conjoint de français annulé par le Juge administratif : Le consul de France à Oran condamné

Tchad : La question de la dot au cœur d'un débat social Tchad : La question de la dot au cœur d'un débat social 19/09/2025 - Ndafogo Salmanou Ludovic

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter