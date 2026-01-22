Alwihda Info
TCHAD

Tchad : 39 individus interpellés lors d’une vaste opération de police


Alwihda Info | Par Malick Mahamat - 22 Janvier 2026



Tchad : 39 individus interpellés lors d’une vaste opération de police
La Direction générale de la Police nationale a présenté, ce jeudi 22 janvier 2026, le bilan d’une vaste opération menée par la Direction du renseignement, en collaboration avec les commissariats de sécurité publique, du 10 au 20 janvier 2026. Au total, 39 individus ont été interpellés pour diverses infractions et auditionnés sur procès-verbal régulier.

Les suspects sont répartis en cinq groupes distincts : Le premier groupe, composé de six personnes, est impliqué dans des faits de cambriolage ; Le deuxième groupe, composé de huit personnes, est poursuivi pour vol à main armée ; Le troisième groupe, composé de quatre personnes, est impliqué dans le vol et le recel de motos ; Le quatrième groupe, composé d’une personne, est accusé d’avoir utilisé des produits toxiques afin d’étouffer des conducteurs de motos-taxis ; Le cinquième groupe, composé de vingt personnes, est poursuivi pour association de malfaiteurs et vol d’effets.

Important lot de saisies
Les forces de l’ordre ont également procédé à la saisie de nombreux objets, parmi lesquels : cinq pistolets automatiques (PA) ; onze motos de différentes marques, appartenant aussi bien aux suspects qu’aux victimes ; 81 billets de 100 dollars américains ; une somme totale de 23 millions de francs CFA, dont 7 500 000 FCFA retrouvés en possession des présumés bandits ; plusieurs téléphones portables récupérés auprès des receleurs ; 1 250 000 FCFA en faux billets ; 19 téléphones de différentes marques ; une pièce d’or dont la valeur est estimée à 10 millions de FCFA, ainsi que divers autres objets.

La Police nationale a réaffirmé sa détermination à lutter contre la criminalité sous toutes ses formes, et a invité la population à renforcer sa collaboration avec les forces de sécurité afin de garantir la paix et la sécurité.


