Tchad : 98% des recettes de l'État sont bancarisées (ministre des Finances)

"Le système Sydonia est efficace mais il faut le mettre à jour. Nous passons à Sydonia World qui est la forme la plus aboutie et la plus avancée. Début 2019, à peu près 70% de nos recettes n'étaient pas bancarisées. Maintenant c'est 98%. J'espère que bientôt, on va passer à 100% de recettes soient perçues de manière électronique soit par banque", selon Tahir Hamid Nguilin.



Répondant à une question du conseiller national Abakar Walar sur les difficultés de recouvrement territorial des recettes, le ministre a affirmé que des responsables administratifs étaient opposés aux modes de recouvrement provinciaux notamment via Airtel Money. "Personne ne veut ça".



Selon le ministre, "il y avait une déperdition des recettes dans tout le pays. Il y avait des réquisitions, détournements, abus de divers ordres. Maintenant, les recettes douanières sont perçues directement à N'Djamena. Ceux qui faisaient des prélèvements ne veulent pas de ça. Il y a même des gouverneurs qui ont voulu prendre en otage certains de nos agents. Il a fallu que le chef de l'État leur dise : "arrêtez ou on vous saute aujourd'hui". Je ne vais pas citer les gens".



"On ne peut pas laisser les gens s'amuser avec les recettes", a conclu le ministre.