Tchad-Algérie : entrevue entre les deux présidents

Après l’accueil chaleureux, les deux chefs d’Etat ont eu une séance bilatérale où des questions d’intérêts communs ont fait l’objet des discussions. Il s’agit notamment de la mise en place d’une commission mixte devant se pencher sur des questions diplomatiques, sécuritaires, académiques, sanitaires et industrielles.



Sur le plan diplomatique, les deux parties ont convenu de travailler en synergie afin d’avoir une position commune sur les problématiques africaines ou mondiales. Outre, cette entente, il est prévu que le Tchad soutienne les candidatures portées par l’Algérie pour des sièges dans les instances africaines et onusiennes et inversement.



Le Tchad et l’Algérie ont en partage le Sahara, une zone connue pour faire face au terrorisme. C’est fort de cette menace existentielle pour leur survie que les deux parties se sont accordées pour renforcer leur lien sécuritaire. La commission mixte aura également à se pencher sur le renforcement des relations sur le plan des infrastructures routières notamment par la construction des routes bitumées devant aider le Tchad, pays enclavé à pouvoir trouver une débouchée maritime.



Sur le plan industriel, les deux parties se sont convenus au vu des richesses du Tchad qui compte plus de 150 millions de têtes de bétail, de millions de terres arables ainsi qu’une richesse immense en terme de ressources halieutiques et minières et l’Algérie avec son savoir-faire, de mutualiser leurs efforts afin d’œuvrer pour une industrialisation de toutes ses ressources.



Hormis la séance de travail entre les deux délégations, les deux chefs d’État, Maréchal Mahamat Idriss Deby Itno et Abdelmadjid Tebboune, ont eu une entrevue à huis clos. Au cours des discussions, ils ont mis un accent particulier sur le suivi effectif des résolutions qui seront issues des travaux de la commission mixte.