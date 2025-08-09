Tchad : Au Ouaddaï, le préfet de Ouara engage un dialogue constructif avec les médias

L’objectif de cette rencontre était d’établir un premier contact avec les professionnels des médias afin de solliciter leur accompagnement pour la réussite de sa mission.



Le préfet du département de Ouara, Dr Abdelwahit Mahamat Daoud, a appelé à une collaboration franche avec les journalistes, qu’ils soient issus du secteur public ou privé. Au cours de cette rencontre, il a salué le professionnalisme des journalistes locaux, soulignant leur respect de la déontologie du métier. Il a également abordé plusieurs sujets, notamment la cohabitation pacifique, le vivre-ensemble et la problématique du choléra.



Dr Abdelwahit Mahamat Daoud a réaffirmé que sa porte reste grandement ouverte et a insisté sur l’importance d’un partenariat sincère entre l’administration et les médias.



Le préfet a exhorté les journalistes à sensibiliser la population sur la gravité du choléra, maladie dont plusieurs cas ont déjà été enregistrés dans le département, notamment dans la sous-préfecture de Chokoyan.



Prenant la parole à leur tour, les journalistes ont salué cette initiative du préfet et se sont dits prêts à l’accompagner dans l’accomplissement de sa mission. Ils ont également plaidé pour une plus grande implication des médias dans les activités locales et une meilleure accessibilité à l’information, demandant au préfet de faciliter leur travail en leur ouvrant l’accès aux sources officielles.