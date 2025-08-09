Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad : Au Ouaddaï, le préfet de Ouara engage un dialogue constructif avec les médias


Alwihda Info | Par Hambali Nassour Ourada - 9 Août 2025


Dans le cadre de sa prise de contact avec les différentes couches de la société, le nouveau préfet du département de Ouara a rencontré, ce samedi 9 août 2025, les journalistes des divers organes de presse publics et privés de la région.


Tchad : Au Ouaddaï, le préfet de Ouara engage un dialogue constructif avec les médias
L’objectif de cette rencontre était d’établir un premier contact avec les professionnels des médias afin de solliciter leur accompagnement pour la réussite de sa mission.

Le préfet du département de Ouara, Dr Abdelwahit Mahamat Daoud, a appelé à une collaboration franche avec les journalistes, qu’ils soient issus du secteur public ou privé. Au cours de cette rencontre, il a salué le professionnalisme des journalistes locaux, soulignant leur respect de la déontologie du métier. Il a également abordé plusieurs sujets, notamment la cohabitation pacifique, le vivre-ensemble et la problématique du choléra.

Dr Abdelwahit Mahamat Daoud a réaffirmé que sa porte reste grandement ouverte et a insisté sur l’importance d’un partenariat sincère entre l’administration et les médias.

Le préfet a exhorté les journalistes à sensibiliser la population sur la gravité du choléra, maladie dont plusieurs cas ont déjà été enregistrés dans le département, notamment dans la sous-préfecture de Chokoyan.

Prenant la parole à leur tour, les journalistes ont salué cette initiative du préfet et se sont dits prêts à l’accompagner dans l’accomplissement de sa mission. Ils ont également plaidé pour une plus grande implication des médias dans les activités locales et une meilleure accessibilité à l’information, demandant au préfet de faciliter leur travail en leur ouvrant l’accès aux sources officielles.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 09/08/2025

Tchad : Le Maire de Ndjamena évalue les projets du concours d'embellissement de la ville

Tchad : Le Maire de Ndjamena évalue les projets du concours d'embellissement de la ville

Tchad – N'Djaména : Atelier de validation pour le Projet PILIER de lutte contre les inondations Tchad – N'Djaména : Atelier de validation pour le Projet PILIER de lutte contre les inondations 09/08/2025

Populaires

Mali - Coopération Régionale : Le Président GOÏTA reçoit la ministre nigérienne de l'énergie

09/08/2025

Tchad : Succès Masra défend l’accord de Toumaï au cœur d’un procès tendu, le verdict attendu

09/08/2025

Succès Masra : “Je pardonne d’avance à ceux qui m’ont maintenu en prison"

09/08/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 04/06/2025 - Euphrasie Kouassi Yao, Elisabeth Moreno, George Axelle Broussillon-Matshinga et Prescillia Avenel Delpha.

Tribune : Quand les femmes se lèvent, c’est tout un continent qui avance…

Tribune : Quand les femmes se lèvent, c’est tout un continent qui avance…

Tchad : le sénateur Dr Beyom Malo Adrien plaide également pour l'amélioration des conditions de travail des journalistes Tchad : le sénateur Dr Beyom Malo Adrien plaide également pour l'amélioration des conditions de travail des journalistes 03/05/2025 - Alwihda

ANALYSE - 04/08/2025 - Elwood Dk

Tchad : Comment nourrir une population de 21 millions d'habitants ?

Tchad : Comment nourrir une population de 21 millions d'habitants ?

Tchad : Crise silencieuse dans le secteur de la santé, entre négligence et manque de moyens Tchad : Crise silencieuse dans le secteur de la santé, entre négligence et manque de moyens 03/08/2025 - Nguessitta Djimtengaye William

REACTION - 02/08/2025 - Alwihda

Le parti Tchadien UNCD appelle l’ONU à une position claire sur les crimes commis en Palestine

Le parti Tchadien UNCD appelle l’ONU à une position claire sur les crimes commis en Palestine

Médiation tchadienne en RCA : Mahmoud Ali Seïd salue le leadership décisif du Maréchal Mahamat Idriss Deby Médiation tchadienne en RCA : Mahmoud Ali Seïd salue le leadership décisif du Maréchal Mahamat Idriss Deby 04/07/2025 - Alwihda

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter