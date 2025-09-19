Tchad - Bahr El-Gazel : Grenier des artisans et carrefour touristique





Un pôle artisanal et bijoutier d’exception Le Bahr El-Gazel est reconnu comme l’un des greniers de l’artisanat tchadien. Ses artisans, héritiers de traditions séculaires, excellent dans la fabrication de bijoux, d’objets décoratifs et de pièces artisanales d’une finesse remarquable. L’or, l’argent et les matériaux locaux se transforment sous leurs mains en véritables œuvres d’art, prisées tant au niveau national qu’international.



Ces productions ne sont pas seulement des biens culturels, mais aussi un levier économique porteur de développement pour les communautés locales.





Une destination touristique à fort potentiel Par sa situation géographique, la province s’ouvre naturellement vers le nord, une zone riche en paysages désertiques, en oasis et en traditions nomades. Cette position confère au Bahr El-Gazel un rôle stratégique dans le développement du tourisme durable.





Ses sites pittoresques, son patrimoine culturel et la chaleur de ses habitants en font une destination idéale pour les visiteurs étrangers à la recherche d’authenticité et d’expériences uniques.





La visite ministérielle : un signal fort Depuis le 20 septembre 2024, le ministre du Développement touristique, de la Culture et de l’Artisanat, Abakar Rozzi Teguil, séjourne dans la province du Bahr El-Gazel, accompagné d’une forte délégation. Cette visite officielle illustre la volonté du gouvernement tchadien de valoriser et de promouvoir cette région comme un pôle incontournable du tourisme et de l’artisanat.



Le ministre a rencontré les artisans locaux, visité des sites culturels et échangé avec les communautés, soulignant l’importance d’un partenariat entre l’État, les investisseurs étrangers et les acteurs locaux pour transformer le potentiel du Bahr El-Gazel en moteur de croissance. Un territoire d’opportunités À travers cette dynamique, le Bahr El-Gazel se présente aujourd’hui comme un territoire d’opportunités. Les investisseurs étrangers trouveront dans l’artisanat et le tourisme une filière porteuse, avec un marché en pleine expansion et une forte valeur ajoutée culturelle.





Pour les touristes, la province promet une immersion dans un univers où l’authenticité, la créativité et la beauté des paysages s’entremêlent pour offrir une expérience mémorable.

Le Bahr El-Gazel n’est pas seulement une province ; c’est un grenier d’art et de culture, une invitation au voyage et un levier de développement pour le Tchad de demain.