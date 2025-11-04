Tchad : le sénateur Sébastien Mbaigolmem organise une cérémonie de remerciements à Moundou

Le sénateur élu de la province du Logone Occidental, Sébastien Mbaigolmem, a organisé une cérémonie de remerciements à Moundou pour exprimer sa gratitude envers chacun ses électeurs.



Lors de cet événement, le sénateur a souligné l’importance de la confiance chaque électeur et a promis de ne jamais la trahir. Il s’est engagé à travailler sans relâche pour le bien-être de la population du Logone Occidental. Sébastien Mbaigolmem a dit être conscient que cette élection n'est pas la fin de son parcours, mais plutôt le début d'un voyage ensemble.



« Bien que je ne puisse pas prétendre disposer de solutions magiques, je m'engage à travailler sans relâche pour améliorer les conditions de vie de chacun d'entre vous. Je vous invite à rester mobilisés et à continuer de faire part de vos attentes et besoins, car c'est ensemble que nous pourrons construire un avenir meilleur pour notre province ».



Cette rencontre, selon le sénateur Sébastien Mbaigolmem, n’est pas seulement l'occasion de remercier chaque électeur pour son soutien, mais également un moment d'échange et de partage fructueux sur des projets à venir, qui visent à améliorer le quotidien des populations du Logone Occidental.