TCHAD

Tchad : à Abéché, lancement de l’atelier de dissémination des résultats nationaux sur la décentralisation


Alwihda Info | Par Hambali Nassour Ourada - 5 Novembre 2025



Tchad : à Abéché, lancement de l’atelier de dissémination des résultats nationaux sur la décentralisation
Abéché, chef-lieu de la province du Ouaddaï, abrite depuis le 3 novembre 2025, les travaux de l’atelier de dissémination des résultats nationaux sur la décentralisation, réunissant trois provinces : le Sila, le Wadi-Fira et le Ouaddaï.

La cérémonie d’ouverture a été présidée par le ministre délégué auprès du ministère de l’Administration du territoire et de la Décentralisation, Dr Oumar Ahmat Oumar.

Cet atelier de deux jours vise à approfondir la compréhension des acteurs du processus de décentralisation sur les réformes engagées, à favoriser les échanges sur les défis et les perspectives, et à renforcer leurs capacités à agir localement, pour un développement harmonieux et durable.

Dans son discours de bienvenue, le maire de la ville d’Abéché, Dr Abdel-Mahmoud Adam Yaya, s’est réjoui du choix porté sur sa ville pour abriter un événement d’une telle portée nationale.

Le président du conseil provincial du Ouaddaï, Youssouf Mahamat Youssouf, a quant à lui souligné que la décentralisation constitue un axe stratégique de la réforme de l’État, et un levier majeur de la gouvernance territoriale, conformément à la vision du président de la République, le Maréchal Mahamat Idriss Deby Itno, et aux orientations du Plan national de développement (PND).

Le délégué général du gouvernement auprès de la province du Ouaddaï, Ismaël Yamouda Djorbo, a salué la vision éclairée du gouvernement en matière de décentralisation, estimant que cette politique permettra à chaque province de contribuer activement à l’édification nationale. Le représentant résident du PNUD au Tchad, Francis James, a pour sa part loué la volonté politique des plus hautes autorités du pays et réaffirmé la disponibilité de son organisation à accompagner le gouvernement tchadien dans la mise en œuvre de cette réforme pour le bien-être des populations.

En lançant officiellement les travaux, le ministre délégué, Dr Oumar Ahmat Oumar, a rappelé que la réforme en cours découle de la volonté du chef de l’État de rapprocher l’administration des citoyens, afin d’améliorer leurs conditions de vie. Il a invité les acteurs du processus à profiter de cet atelier pour bâtir des collectivités fortes, autonomes et capables d’impulser un développement local durable.

Cet atelier constitue une étape clé pour mieux cerner les contenus de la feuille de route nationale sur la décentralisation, et renforcer les capacités des élus locaux, ainsi que des représentants de l’État.


