Tchad : ouverture d’un atelier de vulgarisation des instruments de sauvegarde environnementale à Laï

Il s’est ouvert le mardi 04 novembre 2025 à Laï, un atelier de vulgarisation des instruments de sauvegarde environnementale et sociale du projet SWEDD +, à l’intention de toutes les parties prenantes de la province de la Tandjilé.



C’est le délégué général du gouvernement auprès de la province de la Tandjilé, Adoum Moustapha Brahimi, qui a présidé la cérémonie d’ouverture. L’objectif principal de cet atelier est de présenter de façon claire et accessible, l’essentiel des documents sur le projet, outiller pour mettre en œuvre les activités du projet, tout en respectant les mesures de protection et de sensibiliser sur l’importance capitale de la protection de l’environnement.



Pour le spécialiste en sauvegarde environnementale de SWEDD+, Mbaindolebe Gabin, cet atelier n’est qu’une étape. Il compte sur les participants à ces assises pour être les relais de ces informations cruciales auprès de leurs communautés.



Donnant le coup des travaux, le délégué général du gouvernement auprès de la province de la Tandjilé, Adoum Moustapha Brahimi, a salué la tenue de ces assises dans sa province, avant d’exhorter l’assistance à être assidu aux travaux. Cet atelier organisé par l’ONG SWEDD, au profit de toutes les couches socio-professionnelles de la Tandjilé, est financé par la Banque mondiale.