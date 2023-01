Tchad - Banque mondiale : accord de 150 millions $ pour renforcer la performance du système de santé

D'un montant global de 150 millions de dollars US, ce projet vise à améliorer l'utilisation et la qualité des services de santé essentiels dans les provinces du Batha, Guerra, Logone Oriental, Mandoul, Tandjilé, Mayo-Kebbi Est, Wadi-Fira et Ennedi Est. Quatre provinces supplémentaires, Salamat, Kanem, Moye Chari et le Lac, seront également couvertes par ce projet.



Cet accord de financement additionnel permettra de renforcer les capacités des établissements de santé et des professionnels de la santé, d'améliorer l'accès à des soins de qualité pour les populations cibles et d'augmenter la disponibilité des médicaments et des équipements médicaux. Ce projet est également en ligne avec les objectifs de développement durable (ODD) de l'ONU visant à améliorer la santé et le bien-être de tous les individus.



Le Ministre de la Prospective Economique et des Partenariats Internationaux, M. Moussa BATRAKI, a déclaré que ce projet contribuera à renforcer les systèmes de santé dans les provinces cibles et permettra d'améliorer l'accès aux soins de santé pour les populations les plus vulnérables. Il a également exprimé sa gratitude à la Banque mondiale pour son soutien continu à l'amélioration de la santé au Tchad.



De son côté, le Représentant résident de la Banque mondiale au Tchad, M. Raşit PERTEV, a souligné l'importance de ce projet pour améliorer l'accès aux soins de santé de qualité pour les populations cibles et a exprimé sa satisfaction de continuer à travailler avec le gouvernement tchadien pour atteindre cet objectif.