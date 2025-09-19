Alwihda Info
TCHAD

Tchad-Banque mondiale : vers une nouvelle dynamique pour les projets de connectivité et d’intégration


Alwihda Info | Par - 19 Septembre 2025


La ministre des Transports, de l’Aviation civile et de la Météorologie nationale, Fatima Goukouni Weddéye, a accordé ce jeudi 18 septembre 2025 une audience à une délégation de la Banque mondiale. Celle-ci était conduite par le nouveau représentant résident, Farouk Mollah Banna, et comprenait également Jean François Marteau, directeur des Transports pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre, ainsi que son équipe en charge du portefeuille transport.


  Cette rencontre a permis de faire le point sur les projets de transport financés par la Banque mondiale, notamment le Projet d’Amélioration de la Performance du Corridor Douala–N’Djamena (PCDN) et le Projet de Connectivité et d’Intégration au Tchad (PCIT). Les discussions ont également porté sur l’accompagnement des nouvelles initiatives du ministère inscrites dans le Plan national de développement (PND) "Tchad Connexion 2030".

 
Au cours des échanges, la Banque mondiale a réaffirmé son engagement à accompagner le ministère sur les plans technique et financier, et a confirmé son intention de participer activement à la prochaine table ronde de financement à Abou Dhabi. La ministre, pour sa part, a salué cette coopération stratégique et souligné l’importance des projets en cours pour le développement socio-économique du pays, en particulier en matière de connectivité régionale et de logistique.

 
Un moment fort de la rencontre a été l'hommage rendu à Ndeye Anna Ba, spécialiste en transport de la Banque mondiale, arrivée en fin de mission au Tchad. En reconnaissance de sa contribution déterminante à la mise en œuvre des projets de transport, elle a reçu une attestation de la part de la ministre. Elle sera remplacée par Andry Rakotariso, nouvellement désigné pour poursuivre la collaboration.
Peter Kum
