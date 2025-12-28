Tchad – Burkina Faso : Une synergie pour une gouvernance locale transparente

L'expérience burkinabè : Un levier pour les communes tchadiennes

Le Burkina Faso, fort de ses succès dans le PGO, a partagé des outils pratiques sur la co-création des politiques publiques. Pour les communes tchadiennes, cet échange est une opportunité de renforcer les initiatives locales en cours, notamment en matière de gestion budgétaire ouverte et d'accès à l'information. L'objectif est clair : transformer la mairie en une "maison de verre" où chaque citoyen peut suivre l'utilisation des deniers publics.

