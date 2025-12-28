Tchad – Burkina Faso : Une synergie pour une gouvernance locale transparente

Un itinéraire pour la réforme : De Koumra à N'Djamena
Ce voyage d'étude n'est pas resté confiné aux bureaux de la capitale. En commençant par Koumra et Bongor, l'initiative a permis de toucher directement les réalités des communes de l'intérieur. Cette approche territoriale garantit que les principes du Partenariat pour le Gouvernement Ouvert (PGO) soient compris et appropriés par ceux qui sont au plus près des populations.
L'expérience burkinabè : Un levier pour les communes tchadiennes
Le Burkina Faso, fort de ses succès dans le PGO, a partagé des outils pratiques sur la co-création des politiques publiques. Pour les communes tchadiennes, cet échange est une opportunité de renforcer les initiatives locales en cours, notamment en matière de gestion budgétaire ouverte et d'accès à l'information. L'objectif est clair : transformer la mairie en une "maison de verre" où chaque citoyen peut suivre l'utilisation des deniers publics.
CAGOT : Un projet porté par l'Union Européenne
Financé par l'Union Européenne, le projet CAGOT réaffirme son rôle de moteur de la démocratie participative au Tchad. En favorisant ce dialogue Sud-Sud, il encourage une gouvernance qui ne se contente pas de gérer, mais qui rend compte. Cette dynamique s'inscrit dans une vision de développement durable où la stabilité naît de la confiance mutuelle entre l'administration et ses administrés.