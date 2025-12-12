Alwihda Info
TCHAD

Tchad : Clôture de la 3ᵉ École Tchadienne de la Gouvernance de l’Internet (TdSIG)


Alwihda Info | Par Hassan Abderamane - 12 Décembre 2025


La troisième édition de l’École Tchadienne de la Gouvernance de l’Internet (TdSIG), lancée le 9 décembre par l’Agence de Développement des Technologies de l’Information et de la Communication (ADETIC) en partenariat avec l’ONG House of Africa, a pris fin ce jeudi 11 décembre 2025 dans un hôtel de N’Djamena. Cet événement marquant a réuni 40 participants issus de diverses institutions pour une formation intensive visant à renforcer leurs capacités en matière d'utilisation d'Internet dans le contexte numérique actuel.


Tchad : Clôture de la 3ᵉ École Tchadienne de la Gouvernance de l'Internet (TdSIG)


 

Une Formation Intensive de Trois Jours

  Durant trois jours, les participants ont eu l'occasion d'échanger et de se former sur des thématiques essentielles liées à la gouvernance de l'Internet. Ils ont acquis des compétences précieuses qui leurs permettront désormais de mieux naviguer dans l'écosystème numérique. À l'issue de cette formation, les apprenants ont exprimé leur satisfaction quant à la qualité des enseignements reçus, soulignant l'importance de ce type d'initiatives pour le développement des compétences numériques au Tchad.




Recommandations des Participants

  Afin d'améliorer les futures éditions de la TdSIG, les participants ont formulé plusieurs recommandations destinées aux différentes parties prenantes :




À l’endroit du Ministère des Télécommunications

 
  • Institutionnaliser la TdSIG : Établir un cadre national permanent de formation et de réflexion stratégique sur la gouvernance de l’Internet.
  • Accroître l’appui institutionnel : Renforcer le soutien logistique et financier pour élargir le programme et améliorer son contenu.
  • Augmenter le nombre de bénéficiaires : Permettre à un plus grand nombre de jeunes de bénéficier de cette formation.
  • Décentraliser les sessions : Organiser des formations dans les chefs-lieux des provinces pour promouvoir l’inclusion numérique.
  • Renforcer le cadre réglementaire : Améliorer les lois sur la cybersécurité et la protection des données personnelles.

À l’endroit de l’ADETIC

 
  • Assurer la continuité de la TdSIG : Intégrer cet événement dans un programme de formation durable.
  • Renforcer la communication : Améliorer les actions de communication et de mobilisation autour de l’initiative.
  • Développer des modules spécialisés : Créer des formations sur des sujets contemporains comme l'intelligence artificielle, la cybersécurité et l'entrepreneuriat numérique.
  • Consolider les partenariats : Établir des relations solides avec des opérateurs télécoms et des institutions internationales.

À l’endroit de House of Africa

 
  • Accompagnement méthodologique : Continuer à soutenir la modernisation des contenus de formation.
  • Structurer les antennes décentralisées : Appuyer la mise en place de structures régionales tout en renforçant les capacités locales.
  • Évaluer l’impact de la TdSIG : Mettre en place des mécanismes d’évaluation pour mesurer l’efficacité et orienter les futures sessions.

 

Au cours de la cérémonie de clôture, Sébastien Bachelot, responsable académique et pédagogique, a souligné l'importance de l'implication des apprenants et a salué les compétences croissantes des formateurs tchadiens. Dr Zaki Sabit, représentant le directeur général de l’ADETIC, a exprimé son soutien à cette initiative et a encouragé les participants à devenir des « acteurs et ambassadeurs » du numérique au sein de leurs institutions.
 
Il a également noté la nécessité d'étendre les prochaines éditions au-delà de N’Djamena, soulignant l'engagement du Tchad dans une dynamique de transformation numérique.

 

La remise des attestations aux participants a marqué la fin de cette enrichissante troisième édition de la TdSIG. L’événement a non seulement renforcé les compétences des participants, mais a également mis en lumière l'importance cruciale de la gouvernance de l'Internet pour le développement durable et inclusif au Tchad. Le succès de cette formation démontre la capacité collective à bâtir un avenir numérique solide, fondé sur le savoir et les compétences, pour le bénéfice de l'ensemble de la société tchadienne.


