TCHAD

Tchad : Des hectares de champs de mil dévastés par des chenilles à Wouro, dans le Kanem


Alwihda Info | Par Djidda Mahamat - 21 Septembre 2025


Des paysans démunis font face à une invasion de chenilles dans leurs champs. Plus de 20 hectares de mil ont été ravagées à Wouro, une localité située à une cinquantaine de kilomètres au nord de Mao, dans le département du Kanem-Centre.


  Alertée par les victimes, une équipe de la délégation de l’Agriculture, conduite par le délégué Ertcheï Mahamat Ali, accompagnée du responsable phytosanitaire Wagabé Francis, s’est rendue sur place ce vendredi 19 septembre 2025 pour constater de visu les dégâts causés par ces ravageurs. Les paysans rencontrés sur les lieux rappellent que ce phénomène constitue une menace redoutable en pleine période de récolte. Encore sous le choc, ils demeurent inconsolables. « Elles mangent tout ce qui est vert, notamment le mil », se lamente Alhadj Abdramane, l’un des agriculteurs dont les efforts ont été anéantis par l’invasion.

 
Face à cette situation, les victimes lancent un appel urgent au gouvernement et à ses partenaires pour obtenir de l’aide. Selon Wagabé Francis, responsable phytosanitaire à l’antenne ANADER de Mao, la seule alternative envisageable est de mettre en place des mesures préventives dès maintenant pour éviter une nouvelle invasion l’année prochaine.


Le délégué de l’Agriculture et de la Production Agricole du Kanem, Ertcheï Mahamat Ali, appelle le gouvernement, à travers l’ONASA, ainsi que les partenaires au développement, notamment les ONG nationales et internationales, à soutenir les paysans touchés. Si aucune action préventive n’est entreprise, le nombre de chenilles pourrait être multiplié l’année prochaine, ce qui représenterait une menace encore plus grave pour l’agriculture et la sécurité alimentaire dans la province du Kanem.



