Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad : Dispute de voisinage pour des eaux usées à N’Djamena : l’affaire devant le tribunal


Alwihda Info | Par Gontran Temandang - 21 Septembre 2025


Un différend de voisinage pour des eaux usées a conduit deux personnes devant le Tribunal de grande instance de N’Djamena. Une femme accuse son voisin de laisser ses enfants déverser de l’eau sale devant sa maison, ce qui rend son environnement insalubre.


Tchad : Dispute de voisinage pour des eaux usées à N’Djamena : l’affaire devant le tribunal

L’accusé a reconnu que ses enfants évacuent les eaux usées des toilettes, mais a contesté qu’elles stagnent devant la maison de la plaignante. Interrogée par le juge sur la gestion de ses propres eaux usées, la plaignante a expliqué qu’elle a recours aux services de la voirie. Le magistrat a alors relevé, avec ironie, que cette solution dépendait des moyens financiers de chacun.

 
Le tribunal a ordonné à l’accusé de s’assurer que ses enfants évitent de laisser l'eau stagner. Il a également encouragé les deux parties à privilégier le dialogue. Le verdict a été renvoyé à une date ultérieure.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 21/09/2025

Tchad : Les associations LET'S DO IT et APERA nettoient le lycée de l'Unité de Moussoro

Tchad : Les associations LET'S DO IT et APERA nettoient le lycée de l'Unité de Moussoro

Tchad : L’association Ayadi-Chabab honore les nouveaux bacheliers à Abéché Tchad : L’association Ayadi-Chabab honore les nouveaux bacheliers à Abéché 21/09/2025

Populaires

Tchad : ​Les syndicats de magistrats dénoncent la réforme du CSM et alertent sur les menaces contre un juge d’instruction

20/09/2025

​Tchad : Le ministre de la Sécurité publique rappelle à l’ordre sur le port réglementaire des uniformes

20/09/2025

Tchad : un collectif d'OSC appelle à un dialogue pour désengorger la crise au Tibesti

20/09/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 19/09/2025 - Ndafogo Salmanou Ludovic

Tchad : La question de la dot au cœur d'un débat social

Tchad : La question de la dot au cœur d'un débat social

Tchad : Les enfants travailleurs face à l'indifférence Tchad : Les enfants travailleurs face à l'indifférence 29/08/2025 - Nguessitta Djimtengaye William

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter