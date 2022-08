Tchad : Dr. Kabadi s'oppose à l'État fédéral et ne comprend pas "l'agitation pour la division"

Le n°1 du MPS affirme être contre l'État fédéral car le pays est encore fragile. Il ne voit pas "pourquoi les autres sont agités pour diviser le Tchad". L'Alliance 43 -derrière le MPS- soutient un État fortement décentralisé.



Dr. Haroun Kabadi souligne que le MPS et ses alliés viennent au dialogue avec un esprit très ouvert, avec de l'amour pour les autres tchadiens puis avec conviction. "Il n'est pas question de reculer", dit-il. Le MPS et ses alliés seront là pour briser les chaînes du sous développement. "Si les politico-militaires sont là, c'est pour le pardon et non pour baisser la tête", relève Dr. Kabadi.