TCHAD

Tchad - ENA : Les soutenances se poursuivent au Cycle national de perfectionnement


Alwihda Info | Par - 22 Septembre 2025


L'ENA joue un rôle central dans la modernisation de l’administration tchadienne, formant des professionnels capables de contribuer efficacement aux réformes nécessaires pour une administration publique performante et moderne. Ces soutenances mettent en lumière les compétences acquises par les auditeurs et leur préparation à relever les défis de l'administration publique au Tchad.


  À l'École nationale d’administration (ENA), les soutenances des auditeurs en Management de la performance de l’administration publique se poursuivent dans le cadre du Cycle national de perfectionnement. Ces épreuves permettent aux participants de présenter le résultat de plusieurs mois de recherche, marquant ainsi une étape clé dans leur formation.

À travers cette deuxième promotion qui s'apprête à être diplômée, l’ENA réaffirme son rôle central dans la formation et le perfectionnement des cadres publics. Leur contribution est essentielle à la modernisation de l’administration tchadienne.
Peter Kum
