Tchad - ENA : Les soutenances se poursuivent au Cycle national de perfectionnement





À l'École nationale d’administration (ENA), les soutenances des auditeurs en Management de la performance de l’administration publique se poursuivent dans le cadre du Cycle national de perfectionnement. Ces épreuves permettent aux participants de présenter le résultat de plusieurs mois de recherche, marquant ainsi une étape clé dans leur formation.



À travers cette deuxième promotion qui s'apprête à être diplômée, l’ENA réaffirme son rôle central dans la formation et le perfectionnement des cadres publics. Leur contribution est essentielle à la modernisation de l’administration tchadienne.