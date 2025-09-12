Tchad/États-Unis : Rencontre diplomatique pour renforcer la coopération

Points Clés de la Rencontre





Félicitations et Présentations

M. Tiney Taylor a félicité M. Fatahalbab pour son rôle et a introduit M. Samuel Gantz au diplomate tchadien.

Relations Bilatérales

Le Chargé d'affaires a souligné l’excellence des relations bilatérales entre le Tchad et les États-Unis, un aspect essentiel pour les deux nations.

Levée des Restrictions de Visa

M. Fatahalbab a exprimé le souhait de voir levées les restrictions de visa imposées aux ressortissants tchadiens, afin de faciliter les échanges et la mobilité.

Engagement pour la Coopération

Les deux parties ont convenu de renforcer leur coopération et de maintenir un dialogue constructif sur des questions d’intérêt commun.

Cette rencontre marque une étape importante dans le renforcement des relations entre le Tchad et les États-Unis, avec un accent sur la coopération bilatérale et les échanges diplomatiques.