TCHAD

Tchad/États-Unis : Rencontre diplomatique pour renforcer la coopération


Alwihda Info | Par - 13 Septembre 2025


Le chargé d'affaires a.i. de l'ambassade du Tchad aux États-Unis, Anwar Sadat Fatahalbab, a reçu en audience le directeur du Bureau des Affaires africaines du Département d’État, Tiney Taylor, et son nouveau collaborateur, Samuel Gantz.


Points Clés de la Rencontre



Félicitations et Présentations

 
  • M. Tiney Taylor a félicité M. Fatahalbab pour son rôle et a introduit M. Samuel Gantz au diplomate tchadien.

Relations Bilatérales

 
  • Le Chargé d'affaires a souligné l’excellence des relations bilatérales entre le Tchad et les États-Unis, un aspect essentiel pour les deux nations.

Levée des Restrictions de Visa

 
  • M. Fatahalbab a exprimé le souhait de voir levées les restrictions de visa imposées aux ressortissants tchadiens, afin de faciliter les échanges et la mobilité.

Engagement pour la Coopération

 
  • Les deux parties ont convenu de renforcer leur coopération et de maintenir un dialogue constructif sur des questions d’intérêt commun.

Cette rencontre marque une étape importante dans le renforcement des relations entre le Tchad et les États-Unis, avec un accent sur la coopération bilatérale et les échanges diplomatiques.
Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


