Tchad : Farchana valide son Plan d’aménagement urbain pour un développement structuré et inclusif


Alwihda Info | Par Hambali Nassour - 23 Janvier 2026


​Le président du Conseil provincial du Ouaddaï, Youssouf Mahamat Youssouf, a présidé ce 23 janvier 2026, dans la sous-préfecture de Farchana, canton Moulou, l’atelier de validation du Plan d’aménagement urbain de la ville de Farchana. La rencontre s’est déroulée en présence de ses proches collaborateurs ainsi que des conseillers du Conseil provincial du Ouaddaï.


Le mot de bienvenue a été prononcé par le représentant d’ONU-Habitat, Emmanuel Loumouna, architecte. Il a indiqué que cet atelier constitue une étape clé du processus de planification urbaine engagé depuis le mois de septembre. Il a rappelé qu’un premier atelier, organisé en novembre 2025, avait permis de valider le diagnostic territorial, servant de base essentielle à l’élaboration du plan d’aménagement.

Prenant la parole à son tour, le sous-préfet de Farchana, canton Moulou, Okhi Tochilo Serkino, a salué l’initiative et remercié le Conseil provincial du Ouaddaï pour l’organisation de cet atelier de validation, qu’il a qualifié de déterminant pour le développement harmonieux et structuré de la ville.

Procédant au lancement officiel des travaux, le président du Conseil provincial du Ouaddaï, Youssouf Mahamat Youssouf, a félicité les partenaires techniques pour leur contribution à la réussite de cette activité. Il a souligné que cette démarche s’inscrit pleinement dans la politique du Chef de l’État, le Maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, axée sur un développement durable, inclusif et équilibré.

Il a rappelé que la province du Ouaddaï accueille un nombre important de réfugiés soudanais, notamment dans les zones frontalières et urbaines proches de Farchana. Cette situation exerce une forte pression sur l’habitat, les services publics et les infrastructures, se traduisant par la densification des quartiers, une demande accrue en eau et en électricité, ainsi que des besoins croissants en logements temporaires et en services sociaux. Selon lui, cette réalité appelle à la mise en place de programmes d’intégration économique et culturelle adaptés.

Il a enfin précisé que la mise en œuvre du Plan d’aménagement urbain se fera en fonction des ressources disponibles et de l’appui des partenaires, tout en garantissant une approche inclusive intégrant à la fois les réfugiés et les communautés hôtes.


