Tchad : Faya-Largeau, le Borkou dévoile ses trésors naturels aux portes de l’écotourisme

Dans le cadre de sa tournée nationale, le ministre du Développement touristique, de la Culture et de l’Artisanat, Abakar Rozzi Teguil, s’est rendu ce 24 septembre 2025 à Faya-Largeau, capitale du Borkou, accompagné du délégué général du gouvernement auprès de la province, Djimta Ben Dergon.



Cette visite officielle a permis de mettre en lumière deux joyaux naturels au cœur du désert tchadien : l’Arche de Dozanga – Site d’Artchana et le Rocher du Chameau.



L’Arche de Dozanga – Site d’Artchana : Une merveille géologique au charme intemporel

Située à une douzaine de kilomètres de Faya, l’Arche de Dozanga est une formation rocheuse spectaculaire, fruit de millions d’années d’érosion. Véritable chef-d’œuvre naturel, cette arche monumentale rappelle les plus grands sites géologiques du Sahara et attire par sa silhouette unique qui se détache majestueusement sur l’horizon désertique.

• Atout touristique : le site offre un panorama exceptionnel, idéal pour les randonnées, la photographie et les expéditions culturelles.

• Dimension culturelle : au-delà de son aspect esthétique, l’Arche de Dozanga incarne la mémoire géologique et historique de la région, servant de repère aux populations nomades et d’inspiration aux artistes.



Le Rocher du Chameau : Quand la nature sculpte son propre chef-d’œuvre

À quelques kilomètres de l’Arche, se dresse une autre curiosité géologique : le Rocher du Chameau. Comme son nom l’indique, ce relief rappelle la silhouette d’un chameau, animal emblématique du désert.

Attrait symbolique : véritable emblème du Borkou, ce site relie la beauté de la nature à la culture saharienne, où le chameau reste le compagnon indissociable des caravanes et des voyages transsahariens.

Potentiel touristique : lieu d’observation, de méditation et de découverte, le Rocher du Chameau attire par sa singularité et son caractère photogénique.



Un levier pour le développement de l’écotourisme au Tchad

Ces deux sites naturels constituent une opportunité stratégique pour développer un écotourisme durable et responsable dans le nord du Tchad. Ils peuvent devenir : Un pôle d’attraction pour les voyageurs étrangers, fascinés par les paysages sahariens et les expériences authentiques loin des sentiers battus.

Une destination pour les partenaires et investisseurs internationaux, intéressés par la valorisation du patrimoine naturel à travers la construction d’infrastructures adaptées (éco-loges, circuits touristiques, musées en plein air). Un moteur de développement local, en générant des revenus pour les communautés à travers l’artisanat, l’accueil et les services touristiques.



Un appel aux partenaires et aux amoureux du Sahara

Le ministère lance un appel vibrant aux partenaires techniques et financiers, aux opérateurs touristiques ainsi qu’aux touristes internationaux : le Borkou est une terre de promesse, où la beauté brute du désert se mêle à une hospitalité légendaire. Explorer l’Arche de Dozanga et le Rocher du Chameau, c’est s’offrir un voyage unique au cœur d’un Sahara encore préservé, où chaque relief raconte une histoire, et où chaque horizon invite à l’aventure.