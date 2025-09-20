Tchad : Fin de la 8e édition de la colonie de vacances "Départ avec le cœur"





Jean Kévin Nkangondji, alias Hadre Dounia, promoteur de cette initiative, a affirmé que la réussite est à la portée de tous. Il a poursuivi en disant : « Ce n’est pas parce qu’on est pauvre, qu’on n’appartient pas à une communauté donnée ou que nos parents sont en situation difficile qu’on ne doit pas rêver. Le rêve est permis à tous. C'est pourquoi nous vous encourageons à aller à l'école, mais aussi à choisir dès maintenant un métier qui vous permettra de ne pas connaître le chômage plus tard. »

Weldang Mariam Dagou, députée du 7e arrondissement, a salué la diversité des enfants venus de 10 arrondissements de N’Djamena. Elle a loué cette initiative, qui favorise le vivre-ensemble et l’entrepreneuriat dès le plus jeune âge, avant de réaffirmer son engagement à aider le centre.



La cérémonie de clôture s'est terminée par des interprétations chorégraphiques qui ont tenu l'assistance en haleine.