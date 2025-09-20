Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad : Fin de la 8e édition de la colonie de vacances "Départ avec le cœur"


Alwihda Info | Par Abdelaziz Oumar Hassaballah - 21 Septembre 2025


Organisée par la compagnie théâtrale Hadre Dounia, la 8e édition de la colonie de vacances s’est conclue ce samedi 20 septembre 2025 au centre culturel Koulsy Lamko. Le thème de l’édition était : « La réussite n'a pas de classe sociale, d'ethnie ou de religion ». Durant 40 jours, la colonie a accueilli 1 400 enfants, qui ont pu s’immerger dans différentes disciplines de leur choix (avocat, pilote, médecin, couturier, etc.) afin de se familiariser avec leur futur métier.


Tchad : Fin de la 8e édition de la colonie de vacances "Départ avec le cœur"


  Jean Kévin Nkangondji, alias Hadre Dounia, promoteur de cette initiative, a affirmé que la réussite est à la portée de tous. Il a poursuivi en disant : « Ce n’est pas parce qu’on est pauvre, qu’on n’appartient pas à une communauté donnée ou que nos parents sont en situation difficile qu’on ne doit pas rêver. Le rêve est permis à tous. C'est pourquoi nous vous encourageons à aller à l'école, mais aussi à choisir dès maintenant un métier qui vous permettra de ne pas connaître le chômage plus tard. »
  Weldang Mariam Dagou, députée du 7e arrondissement, a salué la diversité des enfants venus de 10 arrondissements de N’Djamena. Elle a loué cette initiative, qui favorise le vivre-ensemble et l’entrepreneuriat dès le plus jeune âge, avant de réaffirmer son engagement à aider le centre.
 
La cérémonie de clôture s'est terminée par des interprétations chorégraphiques qui ont tenu l'assistance en haleine.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 21/09/2025

Tchad : Rentrée scolaire à Dagour, le sous-préfet en campagne de sensibilisation

Tchad : Rentrée scolaire à Dagour, le sous-préfet en campagne de sensibilisation

Tchad : Les associations LET'S DO IT et APERA nettoient le lycée de l'Unité de Moussoro Tchad : Les associations LET'S DO IT et APERA nettoient le lycée de l'Unité de Moussoro 21/09/2025

Populaires

​Tchad : Le ministre de la Sécurité publique rappelle à l’ordre sur le port réglementaire des uniformes

20/09/2025

Tchad : un collectif d'OSC appelle à un dialogue pour désengorger la crise au Tibesti

20/09/2025

Tchad : Un centre de formation en médecine traditionnelle chinoise renforce la coopération sanitaire

21/09/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 19/09/2025 - Ndafogo Salmanou Ludovic

Tchad : La question de la dot au cœur d'un débat social

Tchad : La question de la dot au cœur d'un débat social

Tchad : Les enfants travailleurs face à l'indifférence Tchad : Les enfants travailleurs face à l'indifférence 29/08/2025 - Nguessitta Djimtengaye William

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter