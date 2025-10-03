TCHAD

Tchad : Formation en énergie solaire et couture pour l'autonomisation des jeunes à Abéché

Alwihda Info | Par Hambali Nassour Ourada - 4 Octobre 2025

Un atelier de formation axé sur les techniques des panneaux solaires et de la couture a été lancé ce vendredi 3 octobre 2025 à Abéché, en faveur de 40 jeunes de la ville. L'initiative est portée par la fédération RIBAT ALTA-AWOUNE en collaboration avec l’établissement Chaalang. La cérémonie de lancement s'est déroulée au centre social d'Abéché, en présence d’autorités locales.