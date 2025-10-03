Alwihda Info
TCHAD

Tchad : Formation en énergie solaire et couture pour l'autonomisation des jeunes à Abéché


Alwihda Info | Par Hambali Nassour Ourada - 4 Octobre 2025


Un atelier de formation axé sur les techniques des panneaux solaires et de la couture a été lancé ce vendredi 3 octobre 2025 à Abéché, en faveur de 40 jeunes de la ville. L'initiative est portée par la fédération RIBAT ALTA-AWOUNE en collaboration avec l’établissement Chaalang. La cérémonie de lancement s'est déroulée au centre social d'Abéché, en présence d’autorités locales.


  L'objectif principal de cette formation est de permettre aux 40 jeunes bénéficiaires d’acquérir des compétences techniques et professionnelles solides, favorisant ainsi leur autonomisation et contribuant à la lutte contre le chômage dans la région.

 
  • Encouragement : La présidente de la fédération RIBAT ALTA-AWOUNE, Aïcha Hidjab, a souligné l’importance de la persévérance des apprenants et a promis que d'autres initiatives suivront.
  • Soutien local : Aboubak Khabacha, représentant du maire d’Abéché, a exprimé la reconnaissance de la commune pour cet engagement en faveur de la jeunesse, réitérant le soutien municipal à ce type de projets.
  • Opportunités : Ali Mahamat Ousmane, représentant du préfet du département de Ouara, a salué l’initiative pour sa capacité à créer des opportunités économiques et a encouragé les participants à suivre la formation avec le plus grand sérieux.
Cette formation s'inscrit dans une démarche visant à doter la jeunesse de compétences adaptées aux besoins du marché local, notamment dans le secteur de l'énergie renouvelable et de l'artisanat.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
