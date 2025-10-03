Tchad : Formation en énergie solaire et couture pour l'autonomisation des jeunes à Abéché

L'objectif principal de cette formation est de permettre aux 40 jeunes bénéficiaires d’acquérir des compétences techniques et professionnelles solides, favorisant ainsi leur autonomisation et contribuant à la lutte contre le chômage dans la région.
- Encouragement : La présidente de la fédération RIBAT ALTA-AWOUNE, Aïcha Hidjab, a souligné l’importance de la persévérance des apprenants et a promis que d'autres initiatives suivront.
- Soutien local : Aboubak Khabacha, représentant du maire d’Abéché, a exprimé la reconnaissance de la commune pour cet engagement en faveur de la jeunesse, réitérant le soutien municipal à ce type de projets.
- Opportunités : Ali Mahamat Ousmane, représentant du préfet du département de Ouara, a salué l’initiative pour sa capacité à créer des opportunités économiques et a encouragé les participants à suivre la formation avec le plus grand sérieux.