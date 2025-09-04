Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
SPORTS

Tchad – Ghana : Célestin Ecua dédie son but historique aux supporters et à tout un peuple


Alwihda Info | Par Alwihda - 4 Septembre 2025


Quelques heures après le match nul (1-1) entre les SAO du Tchad et les Black Stars du Ghana, l’attaquant tchado-ivoirien Célestin Ecua, auteur du but égalisateur à la 89ᵉ minute, a adressé un message fort à ses compatriotes et aux supporters.


Dans un communiqué publié après la rencontre, Ecua a exprimé « l’immense bonheur d’inscrire un but très spécial avec la sélection nationale ». Pour lui, ce but n’est pas uniquement personnel : « il est celui de toute l’équipe, de tout un peuple qui croit en ses joueurs et qui nous pousse à nous dépasser ».

Face au Ghana, une des grandes nations du football africain, les SAO ont réussi à arracher un nul encourageant après une série de défaites. Ecua salue cette performance collective : « Tenir tête au Ghana n’était pas facile, mais nous avons montré que le Tchad peut rêver, peut se battre et obtenir de grands résultats ».

L’attaquant a dédié ce moment historique à ses coéquipiers, au staff technique, à sa famille et surtout aux supporters tchadiens : « Merci pour tout votre soutien, il me donne encore plus de force pour l’avenir ».

Enfin, il a lancé un message d’espoir et de détermination : « Ce n’est qu’un début. Nous allons continuer à travailler, à progresser et à écrire ensemble la belle histoire du football tchadien ».

Avec ce but, Célestin Ecua entre déjà dans l’histoire des SAO, offrant à la sélection tchadienne un souffle nouveau et une promesse d’avenir plus radieux sur la scène africaine.


