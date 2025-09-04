Tchad – Ghana : Célestin Ecua dédie son but historique aux supporters et à tout un peuple

Dans un communiqué publié après la rencontre, Ecua a exprimé « l’immense bonheur d’inscrire un but très spécial avec la sélection nationale ». Pour lui, ce but n’est pas uniquement personnel : « il est celui de toute l’équipe, de tout un peuple qui croit en ses joueurs et qui nous pousse à nous dépasser ».



Face au Ghana, une des grandes nations du football africain, les SAO ont réussi à arracher un nul encourageant après une série de défaites. Ecua salue cette performance collective : « Tenir tête au Ghana n’était pas facile, mais nous avons montré que le Tchad peut rêver, peut se battre et obtenir de grands résultats ».



L’attaquant a dédié ce moment historique à ses coéquipiers, au staff technique, à sa famille et surtout aux supporters tchadiens : « Merci pour tout votre soutien, il me donne encore plus de force pour l’avenir ».



Enfin, il a lancé un message d’espoir et de détermination : « Ce n’est qu’un début. Nous allons continuer à travailler, à progresser et à écrire ensemble la belle histoire du football tchadien ».



Avec ce but, Célestin Ecua entre déjà dans l’histoire des SAO, offrant à la sélection tchadienne un souffle nouveau et une promesse d’avenir plus radieux sur la scène africaine.