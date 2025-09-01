Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
SPORTS

Tchad-Ghana : la FTFA interdit armes et tenues militaires dans le stade


Alwihda Info | Par Info Alwihda - 3 Septembre 2025



Tchad-Ghana : la FTFA interdit armes et tenues militaires dans le stade
À l’approche de la rencontre très attendue entre les Sao du Tchad et les Black Stars du Ghana, la Fédération Tchadienne de Football Association (FTFA) a publié un communiqué officiel pour rappeler les règles strictes d’accès au stade.

Conformément aux règlements de la FIFA, il est formellement interdit d’entrer dans l’enceinte du stade avec des tenues militaires ou des armes, quelle qu’en soit la nature. Par ailleurs, la FTFA a demandé aux autorités d’État de veiller à ce que leurs gardes rapprochés restent à l’extérieur du stade, afin de préserver la sérénité et l’esprit sportif de cette rencontre internationale.

La Fédération inscrit cette organisation dans la vision sportive du Maréchal du Tchad, Mahamat Idriss Deby Itno, chef de l’État, dont l’engagement en faveur de la jeunesse, de la paix et de la stabilité nationale constitue, selon elle, un socle essentiel pour le développement harmonieux du sport au Tchad.

La FTFA a exprimé sa profonde reconnaissance au président de la République, pour son soutien indéfectible au football et plus largement à la promotion du sport, véritable vecteur de cohésion nationale et d’unité. Enfin, la Fédération a invité l’ensemble du public à faire preuve de discipline, de civisme et de fair-play, afin que ce match historique se déroule dans une ambiance de sécurité, de convivialité et de fraternité sportive.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 02/09/2025

Tchad : Colloque international et 30e anniversaire de la HAMA

Tchad : Colloque international et 30e anniversaire de la HAMA

Tchad : création de la Conférence de l’administration centrale du ministère de la Jeunesse et des Sports Tchad : création de la Conférence de l’administration centrale du ministère de la Jeunesse et des Sports 01/09/2025

Populaires

Tchad : le ministère de la Femme et de la Petite Enfance condamne fermement les violences contre femmes et enfants

02/09/2025

Tchad : une fillette de deux ans mordue par une hyène à Dagour dans le Salamat

02/09/2025

Tchad : ouverture de la première session ordinaire du comité provincial du Logone Occidental

02/09/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 29/08/2025 - Nguessitta Djimtengaye William

Tchad : Les enfants travailleurs face à l'indifférence

Tchad : Les enfants travailleurs face à l'indifférence

Tchad : Réussite et richesse, un débat entre deux visions Tchad : Réussite et richesse, un débat entre deux visions 25/08/2025 - Achta Mahamat

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter