Tchad-Ghana : la FTFA interdit armes et tenues militaires dans le stade

À l’approche de la rencontre très attendue entre les Sao du Tchad et les Black Stars du Ghana, la Fédération Tchadienne de Football Association (FTFA) a publié un communiqué officiel pour rappeler les règles strictes d’accès au stade.



Conformément aux règlements de la FIFA, il est formellement interdit d’entrer dans l’enceinte du stade avec des tenues militaires ou des armes, quelle qu’en soit la nature. Par ailleurs, la FTFA a demandé aux autorités d’État de veiller à ce que leurs gardes rapprochés restent à l’extérieur du stade, afin de préserver la sérénité et l’esprit sportif de cette rencontre internationale.



La Fédération inscrit cette organisation dans la vision sportive du Maréchal du Tchad, Mahamat Idriss Deby Itno, chef de l’État, dont l’engagement en faveur de la jeunesse, de la paix et de la stabilité nationale constitue, selon elle, un socle essentiel pour le développement harmonieux du sport au Tchad.



La FTFA a exprimé sa profonde reconnaissance au président de la République, pour son soutien indéfectible au football et plus largement à la promotion du sport, véritable vecteur de cohésion nationale et d’unité. Enfin, la Fédération a invité l’ensemble du public à faire preuve de discipline, de civisme et de fair-play, afin que ce match historique se déroule dans une ambiance de sécurité, de convivialité et de fraternité sportive.