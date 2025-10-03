Tchad : Inauguration officielle de la mosquée Ahbab Al Moustapha à Abéché





La mosquée, fruit de la générosité d’un bienfaiteur anonyme, a été inaugurée par une prière dirigée par l’imam Ibrahim Ousmane.



La cérémonie a réuni de nombreuses personnalités, dont le Maire de la ville, Dr Abdel-Mahmoud Adam Yaya, des leaders religieux, et une foule de fidèles.



Le président du comité d’organisation a exprimé ses remerciements envers tous les contributeurs. Plusieurs orateurs se sont succédé pour appeler les fidèles à la responsabilité dans la préservation et l’entretien du lieu de culte.



Cheikh Ibrahim Almado, représentant du Conseil supérieur des affaires islamiques du Ouaddaï et président de la cérémonie, a exprimé sa profonde reconnaissance envers le donateur. Il a rappelé l’importance de maintenir la mosquée active et vivante, soulignant que sa mission spirituelle ne doit jamais être négligée.

La cérémonie s'est conclue par l’installation officielle des imams et des muezzins, désormais chargés de diriger les prières et d’assurer l’appel à la prière au sein de cet édifice.