Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad : Inauguration officielle de la mosquée Ahbab Al Moustapha à Abéché


Alwihda Info | Par Hambali Nassour Ourada - 4 Octobre 2025


La ville d’Abéché (Ouaddaï) a célébré l’inauguration officielle de la nouvelle mosquée de vendredi, baptisée Ahbab Al Moustapha. La cérémonie d’ouverture s'est tenue ce 3 octobre 2025 dans le quartier Ourada (6e arrondissement).


Tchad : Inauguration officielle de la mosquée Ahbab Al Moustapha à Abéché


  La mosquée, fruit de la générosité d’un bienfaiteur anonyme, a été inaugurée par une prière dirigée par l’imam Ibrahim Ousmane.
 
La cérémonie a réuni de nombreuses personnalités, dont le Maire de la ville, Dr Abdel-Mahmoud Adam Yaya, des leaders religieux, et une foule de fidèles.
 
Le président du comité d’organisation a exprimé ses remerciements envers tous les contributeurs. Plusieurs orateurs se sont succédé pour appeler les fidèles à la responsabilité dans la préservation et l’entretien du lieu de culte.
 
Cheikh Ibrahim Almado, représentant du Conseil supérieur des affaires islamiques du Ouaddaï et président de la cérémonie, a exprimé sa profonde reconnaissance envers le donateur. Il a rappelé l’importance de maintenir la mosquée active et vivante, soulignant que sa mission spirituelle ne doit jamais être négligée.
  La cérémonie s'est conclue par l’installation officielle des imams et des muezzins, désormais chargés de diriger les prières et d’assurer l’appel à la prière au sein de cet édifice.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 03/10/2025

Tchad : Le Congrès adopte la révision technique de la Constitution du 29 décembre 2023

Tchad : Le Congrès adopte la révision technique de la Constitution du 29 décembre 2023

N'Djamena : Un jeune homme poursuivi pour abus sexuels présumés sur une mineure de 16 ans N'Djamena : Un jeune homme poursuivi pour abus sexuels présumés sur une mineure de 16 ans 03/10/2025

Populaires

Tchad : Le général Ismat présente un important lot d’armes saisies dans le Salamat

03/10/2025

Tchad : 200 femmes formées pour renforcer leur résilience face aux changements climatiques

03/10/2025

تشاد: تدريب 400 شاب على صناعة الصابون والطاقة الشمسية لمكافحة البطالة

03/10/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 02/10/2025 - Me Fayçal Megherbi

Conjoint de français – Préfecture de l’Essonne : Le tribunal administratif de Versailles annule un refus implicite de délivrer un titre de séjour

Conjoint de français – Préfecture de l’Essonne : Le tribunal administratif de Versailles annule un refus implicite de délivrer un titre de séjour

L'amitié à l'ère moderne : pourquoi nos liens durent-ils moins longtemps ? L'amitié à l'ère moderne : pourquoi nos liens durent-ils moins longtemps ? 29/09/2025 - Achta Mahamat

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter