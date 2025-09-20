Tchad : Installation d’un comité pour résoudre les problèmes de transport de l’énergie





Ce 22 septembre 2025, le ministre de l’Eau et de l’Énergie, Passale Kanabe Marcelin, a présidé la réunion d’installation de ce comité. Après la lecture de l’arrêté portant sur sa création et son fonctionnement par le secrétaire général du ministère, Saleh Nour Haggar, le président du comité, Alwali Haroun, a exprimé sa gratitude pour la confiance qui lui a été accordée et a appelé les membres à se montrer à la hauteur des attentes.



Dans son allocution, le ministre Passale Kanabe Marcelin a félicité les membres du comité et les a encouragés à explorer toutes les pistes pour assurer l'évacuation efficace de la production énergétique actuelle et future. Il a souligné que le rôle du comité doit être à la fois transversal et stratégique, en souhaitant des propositions concrètes pour évacuer rapidement les 100 MW produits par les centrales de GSU, Denali et Green Énergie.