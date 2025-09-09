Tchad-Interpol : renforcement du partenariat, un nouveau souffle pour la police scientifique et technique

Ce mardi 09 septembre 2025, le secrétaire général du ministère de la Sécurité publique et de l’Immigration, représentant le ministre a reçu la visite d’un émissaire de l’Interpol France, venu inaugurer le nouveau bâtiment rénové et désormais mis à la disposition de la Police scientifique et technique du Tchad.



Accueillie par le secrétaire général du ministère, le contrôleur général Benguela Djidingua, la délégation a été saluée pour son apport considérable dans le renforcement des capacités techniques et opérationnelles de la sécurité intérieure tchadienne.



Dans son mot de circonstance, le secrétaire général a exprimé toute sa gratitude envers cette coopération fructueuse, avant de souligner que ces infrastructures marquent une étape cruciale dans le domaine de la recherche scientifique et technique appliquée à la sécurité.



Prenant la parole à son tour, le commissaire divisionnaire, directeur Pro tempore de l’appui opérationnel et de l’analyse d’Interpol France, William Hippert, a rendu hommage aux autorités tchadiennes pour leur accueil chaleureux. Il a rappelé que ce projet vise à doter le Tchad d’un arsenal de dernière génération, capable de répondre efficacement aux défis sécuritaires contemporains.



Ce partenariat témoigne de la volonté commune d’ériger une sécurité intérieure plus robuste et plus moderne. La cérémonie s’est tenue en présence du directeur de la coopération le commissaire divisionnaire Adoum Dadi, du conseiller à la coopération internationale le commissaire divisionnaire Oumar Adoudou Zaid, ainsi que Mahamat Zene Ferdinand, directeur des Etudes et de la Législation. Membre du Projet SIPAO (Système d’Information Policière de l’Afrique de l’Ouest) depuis 2016 sous le sigle SIPT (Système d’Information Policière du Tchad), le Tchad, poursuit ainsi sa marche vers la modernisation de ses services de sécurité.



Dans ce cadre, deux bâtiments stratégiques ont été réhabilités : le CREDOP (Centre de Recueil et d’Enregistrement de Données Policières), situé dans la cour du ministère de l’Administration du territoire et de la Décentralisation, ainsi que la Sous-direction de la Police Technique et Scientifique.



L’inauguration officielle de ces infrastructures, financées intégralement par l’Union européenne et mises en œuvre par Interpol, a été prévue pour ce mercredi 10 septembre 2025.