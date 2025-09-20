Tchad : L’AJEDK célèbre la Journée du nettoyage à Mao





Dans son allocution, le vice-président de l’AJEDK, Ali Meinta Moustapha, a exprimé sa gratitude aux membres de l’association et aux personnalités présentes. Il a réaffirmé l’engagement de l’association à soutenir les actions de la commune, et a remercié la délégation de l’Environnement ainsi que la municipalité pour leur appui technique et moral. Pour sa part, le délégué de l’Environnement, Djimadoum Augustin, a salué l’initiative, soulignant l’importance du rôle des jeunes dans la préservation de l’environnement. Il a affirmé sa disponibilité à accompagner l’association dans la réalisation de ses activités.





Le maire de Mao, Mahadi Ali Alifeï, et le directeur de l’ONAMA, Ahmat Malloum, ont chacun exprimé leur satisfaction face à cette initiative citoyenne, appelant les autres acteurs à suivre cet exemple.





La cérémonie s’est clôturée par une visite des membres de l’AJEDK au studio de l’ONAMA, guidée par son directeur, Ahmat Malloum.