TCHAD

Tchad : L’AJEDK célèbre la Journée du nettoyage à Mao


Alwihda Info | Par Djidda Mahamat - 21 Septembre 2025


À l’occasion de la Journée mondiale du nettoyage, célébrée chaque 20 septembre, l’Association des Jeunes Engagés pour le Développement du Kanem (AJEDK) a organisé une journée de salubrité ce samedi. L'événement, qui a eu lieu dans la cour de la station ONAMA de Mao, a également comporté une opération de plantation d’arbres. Il s’est déroulé en présence du maire de la commune de Mao, Mahadi Ali Alifeï, du délégué de l’Environnement, Djimadoum Augustin, et d’autres personnalités.


  Dans son allocution, le vice-président de l’AJEDK, Ali Meinta Moustapha, a exprimé sa gratitude aux membres de l’association et aux personnalités présentes. Il a réaffirmé l’engagement de l’association à soutenir les actions de la commune, et a remercié la délégation de l’Environnement ainsi que la municipalité pour leur appui technique et moral. Pour sa part, le délégué de l’Environnement, Djimadoum Augustin, a salué l’initiative, soulignant l’importance du rôle des jeunes dans la préservation de l’environnement. Il a affirmé sa disponibilité à accompagner l’association dans la réalisation de ses activités.

 
Le maire de Mao, Mahadi Ali Alifeï, et le directeur de l’ONAMA, Ahmat Malloum, ont chacun exprimé leur satisfaction face à cette initiative citoyenne, appelant les autres acteurs à suivre cet exemple.

 
La cérémonie s’est clôturée par une visite des membres de l’AJEDK au studio de l’ONAMA, guidée par son directeur, Ahmat Malloum.


