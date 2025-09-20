Alwihda Info
TCHAD

Tchad : L’association Ayadi-Chabab honore les nouveaux bacheliers à Abéché


Alwihda Info | Par Hambali Nassour Ourada - 21 Septembre 2025


Ce samedi 20 septembre 2025, à Abéché, l'Association Ayadi-Chabab pour la culture et les sciences a organisé une cérémonie de distinction en l'honneur de ses membres admis aux examens du baccalauréat et du Brevet d’études fondamentales (BEF). L'événement s'est tenu en présence des conseillers communaux, du président de la section du Ouaddaï du CNJT, et du représentant du délégué provincial de l'Éducation de la province du Ouaddaï.


  Au total, 25 lauréats, dont 6 filles, ont été honorés à cette occasion. Ismaël Djabir Ahmat, le président du comité d'organisation, a salué la présence de tous les invités. Au nom des lauréats, Ardjoun Adoum Youssouf a exprimé sa gratitude aux membres de l'association pour avoir organisé cette cérémonie.

 
Le président de l'association, Ahmat Adam Yakhoub, a tout d'abord rappelé que son organisation œuvre dans plusieurs domaines, dont l'éducation. Il a ensuite souligné que cette cérémonie visait à encourager les lauréats à entamer leurs études supérieures avec confiance et sans crainte.

 
Aïcha Hidjab, conseillère municipale et représentante du maire d'Abéché, ainsi que le représentant du délégué de l'Éducation nationale du Ouaddaï, ont salué l'initiative de l'association Ayadi-Chabab. Ils ont souligné qu'elle accompagnait le gouvernement dans le secteur éducatif en valorisant la culture de l'excellence auprès des jeunes.


Coopération : le Tchad et la Turquie unissent leurs forces contre la criminalité numérique

