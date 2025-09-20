Tchad : L’association Ayadi-Chabab honore les nouveaux bacheliers à Abéché





Au total, 25 lauréats, dont 6 filles, ont été honorés à cette occasion. Ismaël Djabir Ahmat, le président du comité d'organisation, a salué la présence de tous les invités. Au nom des lauréats, Ardjoun Adoum Youssouf a exprimé sa gratitude aux membres de l'association pour avoir organisé cette cérémonie.





Le président de l'association, Ahmat Adam Yakhoub, a tout d'abord rappelé que son organisation œuvre dans plusieurs domaines, dont l'éducation. Il a ensuite souligné que cette cérémonie visait à encourager les lauréats à entamer leurs études supérieures avec confiance et sans crainte.





Aïcha Hidjab, conseillère municipale et représentante du maire d'Abéché, ainsi que le représentant du délégué de l'Éducation nationale du Ouaddaï, ont salué l'initiative de l'association Ayadi-Chabab. Ils ont souligné qu'elle accompagnait le gouvernement dans le secteur éducatif en valorisant la culture de l'excellence auprès des jeunes.